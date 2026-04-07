Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin "Seleção" ile olan sözleşmesinin 2030 Dünya Kupası'na kadar uzatılmasının resmi olarak duyurulması öncesinde yeni sözleşme şartlarını belirledi.

Taraflar, önümüzdeki Temmuz ayında sona erecek olan mevcut sözleşmeyi uzatma konusunda mutabık kaldı ve resmi belgelerin önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanması bekleniyor.

"ESPN Brasil" ağının haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu bu hafta başında sözleşmenin son ayrıntılarını gözden geçirdi ve taslağı Ancelotti'ye gönderdi. Federasyon şu anda teknik direktörün imzasını bekliyor ve onun görevine 4 yıl daha devam edeceğini duyurmayı planlıyor.

Haber kaynağı, İtalyan teknik direktörün avukatları tarafından yapılacak son inceleme ve ardından atılacak imzanın, Brezilya Futbol Federasyonu içinde sadece formalite niteliğinde bir işlem olduğunu, özellikle de yazılı sözleşmede yer alan tüm detayların geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmelerde zaten üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ancelotti, geçtiğimiz Mart ayı sonunda ABD'nin Orlando kentinde oynanan maçlar sırasında Brezilya Futbol Federasyonu'nun hukuk yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Ayrıca, ara vermeden önce Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Samir Saud ile görüştü ve anlaşmaya ilişkin nihai sözlü onayını verdi.

Ancelotti, yeni sözleşmesinde Mayıs 2025'te kararlaştırılan yıllık 10 milyon avroluk maaşı korudu.

Bu maaş, Brezilya milli takım teknik direktörleri tarihindeki en yüksek maaş olarak kabul ediliyor.

Teknik ekibin yeni sözleşmelerinde, Ancelotti'nin yenileme şartı olarak talep ettiği maaş artışı da yer aldı. Bu artış, doğrudan yardımcıları Paul Clement ve Francesco Mori'nin yanı sıra fiziksel hazırlık antrenörü Mino Folco ve performans analisti Simone Montanaro'yu da kapsıyor.

48 aylık doğrudan anlaşmaya kısıtlamalar getiren iş kanunları nedeniyle yeni sözleşme iki bölüme ayrıldı. İlk sözleşme iki yıllık bir süreyi kapsıyor ve 24 aylık ek süre için otomatik yenileme anlaşması içeriyor, böylece sözleşmenin toplam süresi 2030 Dünya Kupası'na kadar 4 yıla ulaşıyor.

Yeni sözleşme, mevcut müzakerelerde yaygın bir uygulama olan dijital imza yoluyla imzalanacak. Ancelotti, önümüzdeki haftalarda ailesiyle birlikte Kanada'da bulunacak ve Nisan ayı sonuna kadar Vancouver'da kalacak.



