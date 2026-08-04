Trabzonspor Kulübü, bugün salı akşamı, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı transfer etmek için resmi görüşmelere başladığını açıkladı. Bu adım, transfer piyasasının en dikkat çekici anlaşmalarından birinin tamamlanmasının önünü açabilir.

Türk kulübü, "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığı açıklamada şunları belirtti: "Muhammed Salah'ın kulübümüze transferine ilişkin görüşmeler başladı."

Trabzonspor, ister muhtemel anlaşma bedeli, ister sözleşme süresi ya da iki taraf arasındaki görüşmelerin ulaştığı aşama olsun, müzakerelere ilişkin herhangi bir ek ayrıntı açıklamadı.

Bundan birkaç dakika önce ise Trabzonspor'un resmi hesabı, Salah ile anlaşmanın yakınlığına işaret ederek Mısır piramitlerini gösteren bir video paylaşmıştı.

Türk basınındaki haberler, Trabzon'un Salah ve menajeri Ramy Abbas ile iki yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmayı kesinleştirdiğini belirtmişti.

Aynı kaynaklara göre Salah'ın, sözleşmeyi imzalamak ve anlaşmanın resmen açıklanması için önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'ye uçması bekleniyor.

Geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızın adı, başta diğer Türk takımı Beşiktaş olmak üzere birçok kulüple anılmış, ancak görüşmeler çökmüştü.

Beşiktaş dışında, 34 yaşındaki Salah'ın adı Ittihad, Hilal, Nassr, Ahli, Kadisiye ve Diriyah gibi Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılmıştı.

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