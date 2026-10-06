Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, ülkesinin milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı kriz hakkında sessizliğini bozdu ve bugün salı günü resmi bir açıklama yayınlayarak teknik direktörüyle arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini anlattı.

41 yaşındaki forvet, Avrupa Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında oynanan maçta forma giymemesinin ardından, Danimarka maçından önce Portekiz'in kamp merkezinden ayrılmıştı.

Portekiz Milli Takımı, dört maçını da kazanıp 12 puan toplayarak grubunu lider tamamladı ve Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Don'un yalnızca Portekiz'in (1-0) kazandığı Galler karşısındaki ilk maçta oynadığı belirtiliyor.





Portekiz " Abola " gazetesinin aktardığına göre açıklamanın tamamı Ronaldo'nun ağzından şu şekilde:





Söz verdiğim gibi, milli takım kariyerimin son dönemini çevreleyen koşulları birinci ağızdan ve doğrudan bir şekilde anlatmaya karar verdim.



2026 Dünya Kupası'ndan sonra, Portekiz halkına bir mesaj hazırlamıştım; hâlâ saklıyorum. Takımımızdan nihai olarak ayrıldığımda onlara iletmek istediğim sözleri içeriyor.



Turnuvanın sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüş uçuşunda, federasyon başkanı benden ayrılma kararımı yeniden gözden geçirmemi istedi ve bunda ısrar etti; çünkü Portekiz Futbol Federasyonu devam etmemi arzu ediyordu.



Bunun hemen ardından, bana düşündüğü, mevcut milli takım teknik direktörünün ismi hakkında ne düşündüğümü sordu; bana açıklamadığı başka isimlerle birlikte.



Federasyon başkanına, bence en ideal seçim olacağını söyledim. Bu nedenle, mevcut milli takım teknik direktörünün tanıtıldığı gün bu seçimden gerçekten mutluydum. Sonuçların da kanıtladığı gibi, doğru tercihti.



Birkaç gün sonra, yeni milli takım teknik direktöründen beni şahsen görmek istediğini söylediği ilk telefonu aldım. Olumlu yanıt verdim ve bunun için bir tarih belirledik. "Tatilimin sonu."



Takımımın sezon öncesi kampını kurduğu futbol şehrinde buluştuk.

Teknik direktör o gün bana güvendiğini ve varlığımın projesi için temel olduğunu söyledi. Bana hemen oynamam için bir plan sundu. İlk ve son maçlarda oynayacağımı, fiziksel kondisyonla ilgili nedenlerle her maçta üç veya dört değişiklik yapacağını söyledi.



O sırada, milli takımla Norveç ve Danimarka'ya gitmememi önerdi. İlk maçı oynamamı ve Portekiz'de kalmamı, ardından Dragão Stadı'ndaki maçtan önce onlara katılmamı önerdi.



Bu öneriyi hemen reddettim. Bunu kabul edemeyeceğim bana açıkça belliydi. Yurt dışındaki maçları oynamamak, takımımızın kaptanı olmayacağım anlamına gelmez. Portekiz'de kalma ayrıcalığı iyi bir örnek olmazdı.



Sonunda teknik direktör benim analizimi kabul etti.



Bu görüşmede, Al-Nassr Kulübü'nün sportif direktörü Simo Coutinho da hazır bulundu. Kendisi, mevcut milli takım teknik direktörünün geçen sezon boyunca raporlarını sunduğu kişi ve onun 2025 yılında kulübe katılmasından sorumlu olanlardan biri.



Kampın arifesinde, teknik direktör kendi talebi üzerine benimle bir başka görüşme yapmak için Lizbon'daki evime geldi. Görüşme sakin geçti ve ağustosta üzerinde anlaştığımız tüm ilkelere bağlı kaldık. Alvalade Stadı'ndaki maçı oynadım ve yerime oyuncu girmesine rağmen hiçbir sorun çıkarmadım. Kaptanlık pazubandını bizzat Bruno Fernandes'in koluna taktım ve bir oyuncu ile milli takım kaptanı olarak son adımlarımı atıyor olabileceğim aklımın ucundan bile geçmedi. O gün benim için en önemli olan, kazanmamızdı. Kazanmak her zaman güzeldir ve Portekiz'de, ülkem için en güzelidir.



Norveç'teki maç günü öğle yemeği sırasında, milli takım teknik direktörünün yardımcısı takımın öğle yemeği yediği masaya geldi ve teknik direktörün benimle konuşmak istediğini söyledi. Büyük şaşkınlığıma, teknik direktör bana 30 dakika oynamaya hazır olup olmadığımı sordu. Tamamen fiziksel toparlanmama odaklanmıştım, her zamanki gibi takım arkadaşlarımla kaynaşmış ve o gün oynamayacağıma inanmıştım. Hiçbir sorun yok.



Bu talep, fiziksel toparlanma ve antrenman planımın dışındaydı; çünkü yalnızca ayın dördünde Dragão Stadı'nda oynayacaktım, ama elbette kabul ettim. Bana hazır olmam gerektiğini, çünkü 30 dakika oynayacağımı söyledi.



Gerisi malum. Devre arasında ısınmaya başladım, dakikaların geçişini izledim ve kimse beni çağırmadı. Teknik direktör sözünü tutmadı.



Maçın sonunda, tek istediğim her şeyin bir galibiyetle bitmesi ve yalnız kalmaktı. Taraftarları selamlamaya gitmedim. Sorumluluğunu tek başıma üstlendiğim ve olmaması gereken bir hata. Orada bizi coşkuyla destekleyen Portekiz halkından özür dilerim, taraftarlardan özür dilerim ve Portekizli olmasalar bile beni görmek için oraya gelen ve belki de hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim.



Kırk sekiz saat sonra bir görüşme yaptık; ben, teknik direktör ve Simo Coutinho, çünkü o görüşmelerimizi takip ediyordu.



Son derece derin ve açık sözlü, hiçbir çekincenin olmadığı bir andı.



Bu "meseleyi" sonlandırmanın tek bir yolu olduğunda anlaştık: teknik direktör, Simo Coutinho'nun huzurunda bana özel olarak az önce söylediklerini, bu kez basın toplantısı salonunda tekrar edecekti.



Anlaşma basitti: teknik direktör basın toplantısına bu konuyla başlayacak ve gerçeği söyleyerek meseleyi bitirmeye çalışacaktı. Benim asla birkaç dakika bile olsa oynamayı istemediğimi, bu kampın planını yalnızca teknik direktörün, başka kimsenin değil, önerdiğini, beni maça çıkarmadan sadece ısınmaya tabi tutmanın bir hata olduğunu ve bunun tekrarlanması halinde böyle yapmayacağını söyleyecekti.



O toplantıyı, teknik direktörün benden bir sarılma istemesiyle bitirdik ve bana basın toplantısında az önce söylediklerini söyleyeceğine, meselenin çözüldüğüne söz verdi. Danimarka'da oynamayacaktım ama Dragão maçında oynayacaktım. Bütün bunlar, her zamanki gibi, Simo Coutinho'nun huzurunda gerçekleşti.



Teknik direktörün talebi üzerine, görüştüklerimizi özetlemek için onunla Simo Coutinho ve Tiago Craveiro arasında bir video toplantısı yapıldı.



Kısa bir belge hazırlandı, bunu bizzat onayladım ve talebi üzerine teknik direktöre teslim edildi.



Toplantı beklendiği gibiydi: davranışın bizim görüşmemizle hiçbir ilgisi yoktu; haksız bulduğum ifadeler ve saldırganlık duydum ve bir önceki gün özel bir görüşmede bana asla, dolaylı olarak dahi göstermediği, "istiyorum, yapabilirim ve emrediyorum" izlenimi veren bir tutum sergiledi.

Gözden geçirdiğim notlar şöyleydi: Danimarka'dan bahsetmeden önce, gerçeğin ta kendisi olduğu için bazı hususları netleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum:



1. Milli takımla bu spor sezonu için Cristiano'ya bu planı başka hiç kimse değil, bizzat ben önerdim. Çok uzun ve verimli bir görüşmeydi.



2. Milli takımı ne kadar sevdiğini ve dünyadaki yerini, dahası, 24 yıl üst üste milli takıma yaptığı olumlu etkiyi biliyorum.



3. Cristiano'ya önerdiğim plan kabul edildi.



4. Tercihlerimi hiçbir zaman sorgulamadı. Örnek alınacak, sadık ve profesyonel biriydi.



5. Norveç maçı, onun için hazırladığım planda yoktu. Ancak ilk maçtan fiziksel olarak toparlandığını hissettim ve onu oynatmak zorunda kalabileceğim konusunda uyardım. Cristiano kabul etti.



6. Pelé veya Maradona çapında bir oyuncuyu maça çıkarmadan sadece ısınmaya dahil ederek bir hata yaptım. Bugün olsa bunu yapmazdım.



7. Özetle: Cristiano'yu milli takımda istiyorum. Aslında az değil, çok istiyorum. Ve şans eseri, o da bana güveniyor. Al-Nassr'da bana inandı, burada da inanıyor.



8. Taraftarları selamlamamasına gelince, bu konuyu daha önce konuştuk. Milli takımla 230'dan fazla maça çıkmış bir oyuncu benden Portekiz sevgisi dersi almaz. Hiçbir şeyi silmeyen bir hayal kırıklığı anıydı. En çok imza veren, en çok selfie çektiren ve taraftarlara en çok sevgi gösteren oyuncu odur. Yoktan sorunlar yaratmayalım. Mutlu olmadığımızda tepki veririz. Mesele bundan ibaret. Dolayısıyla, bu notların hiçbirinde teknik direktörün benden özür dilediği belirtilmedi.



Bu, sözünü ikinci kez bozduğu seferdi.



Tutulmayan bir başka sözü beklemeden kamptan ayrılmaya karar verdim. Benim için, insanlar arasındaki ilişkilerde en önemli şey hâlâ gerçektir. Ne kadar acı verici olursa olsun, bana gerçeğin söylenmesini isterim.



Aslında, o basın toplantısının sabahında Portekiz Futbol Federasyonu başkanı ve teknik direktörle yaptığım bir görüşmede, bundan emin olabilirsiniz, onlara eğer varlığımı istemiyorlarsa bunu bana söylemeleri gerektiğini açıkça belirttim. Sadece bana karşı dürüst olmaları yeterdi. Bunu kabul ederdim ve dilediğim gibi harika bir şey hazırlayacağımıza, kimsenin kızmayacağına söz verdim.



Bunu sanki dün olmuş gibi hatırlıyorum. Tek bir ağızdan hayır diye yanıt verdiler. Yerimin milli takımda olduğunu.



Kariyerimin yaklaşık 25 yılı boyunca, hiçbir zaman, herhangi bir teknik direktörün veya milli takım yetkilisinin hiçbir teknik ya da taktik kararına müdahale etmedim. İyi de olsa kötü de olsa önerdiklerini kabul ederim. Kararlara saygı duyarım ve sözümden döndüklerinde yerimin burası olmadığını hissederim.



Ayrıca kampı terk ettiğim için milli takımdaki arkadaşlarımdan özür dilerim. Bu görüşmelere tanık olan herkesin şahit olduğu gibi, teknik direktörün güvenini tamamen zedelemiş olmama rağmen, bunu yapmamalıydım. Sorumluluk tek başına bana aittir.



Portekiz halkından bir kez daha özür dilerim, ama sözümden dönmek bende derin bir iz bıraktı. O andan itibaren takımda devam etmemin ona yalnızca zarar vereceğini hissettim ve faydamı hissetmezsem her zaman yapacağımı söylediğim şeyi yaptım: çantalarımı topladım ve ayrıldım.



Portekiz Futbol Federasyonu, davranışlarımın sonuçlarını değerlendirmeli ve beni bunun için cezalandırmalıdır. Cezanın hafifletilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sıradan bir oyuncu değilim; takımın kaptanıyım ve bu bir ağırlaştırıcı etkendir. Zaten özür diledim, ama eylemlerin sonuçları olduğunu biliyorum. Futbol dünyasında benim gibi herhangi biri, bireysel statü ne olursa olsun kuralların herkes için aynı olduğunu bilir.



Bu bağlamda, veda maçları hakkında, bana layık bir vedaya ihtiyacım olduğu ve federasyonun bana bu fırsatı vermek istediği hakkında çok şey duydum.



Hayatta, açlık çekerken ve yiyecek bir şeyim yokken, kimsenin kimseye bir şeyi karşılıksız vermediğini öğrendim. Tüm taraftarlarıma, özellikle de Portekiz halkına, bir veya daha fazla veda maçı oynayacağımıza söz verebilirim; bunun için bir zaman olacaktır.



Ama milli takımı düşündüğümde, gerçekten düşündüğüm şey rekabettir. Babamın vefat haberini aldığım gün düşündüğüm de buydu. Milli takımımızla bir kamptaydım ve ertesi günkü maç bitene kadar orada kalmaya karar verdim. Ülkem için, hiçbir kulüp için asla yapmayacağım şeyi yaptım.



Dolayısıyla, cezamın bitiminin ardından fiziksel olarak hazırsam, takımımla oynuyorsam ve gol atmayı umuyorsam, her zaman olduğu gibi, milli takımımızla rekabet etmek ve kazanmak için hazır olacağım.



İnanın bana, mutlak gerçek budur.



Cristiano Ronaldo,



6 Ekim 2026



