Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, bugün pazartesi günü, 2026 yerel Süper Kupa müsabakalarının Kuveyt'te düzenleneceğini açıkladı.

Kuveyt, daha önce Mekke, Riyad, Cidde ve Abha ile birlikte Londra, Abu Dabi ve Hong Kong'u kapsayan durakların ardından, Suudi Süper Kupası tarihindeki sekizinci ev sahibini temsil ediyor.

Suudi Federasyonu'nun sitesi, Suudi Süper Kupası müsabakalarının önümüzdeki 19-23 Aralık tarihleri arasında düzenleneceğini belirtti.

Suudi Süper Kupası müsabakaları Kuveyt'te, Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda, Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah ve Al Khaleej kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Al Ahli, Hong Kong'da düzenlenen geçen sezonki Suudi Süper Kupası'nda, Al Nassr'ı penaltı atışlarında 5-3 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Suudi Süper Kupası kuralarının önümüzdeki 14 Ekim'de çekilmesi bekleniyor.

Suudi Federasyonu'nun sitesi, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını vurgulayan Kuveyt Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed El-Yousef El-Sabah'ın açıklamalarını yayınladı.

Kuveyt Federasyonu Başkanı, Suudi Süper Kupası'nın konumuna ve turnuvaya katılan kulüplere yakışan, özel bir organizasyon düzenleme arzusunu dile getirdi.

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