Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın önümüzdeki haziran ayında başlaması planlanan ve 16 takımın katılacağı 2027 CONCACAF Gold Cup'a katılacağını, gelecekteki uluslararası turnuvalara yönelik "Yeşiller" hazırlık programı çerçevesinde açıkladı.

Suudi Federasyonu, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada, bu katılımın milli takımın turnuvadaki üst üste ikinci boy gösterişini temsil ettiğini, ilk kez 2025 edisyonunda yer aldığını belirtti; müsabakalara katılmaktaki amacın farklı futbol ekolleriyle temas kurmak, teknik hazırlık düzeyini yükseltmek ve oyuncuların uluslararası tecrübelerini artırmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, CONCACAF Federasyonu'nun turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri, maçlara ev sahipliği yapacak stadyumları ve müsabaka programını, önümüzdeki mart ayında elemelerin tamamlanmasının ardından daha sonra açıklayacağı ifade edildi.

Suudi milli takımı, CONCACAF Gold Cup'taki ilk boy gösterişini 2025 edisyonunda kaydetmiş ve grubunda 4 puanla ikinci sırayı elde ederek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

"Yeşiller", turnuvadaki yolculuğuna Haiti'yi 1-0 yenerek başlamış, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne 1-0 mağlup olmuş, daha sonra Trinidad ve Tobago ile 1-1 berabere kalarak eleme turlarına yükselmeyi garantilemişti.

Çeyrek finalde ise Suudi milli takımının yolculuğu, Meksika'ya 2-0 mağlup olmasının ardından sona ermiş; geniş çapta takdir toplayan bir performansın ardından turnuvaya veda etmişti. Şimdi ise 2027 edisyonunda bu tecrübeyi daha büyük hedeflerle tekrarlamaya hazırlanıyor.

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