Resmi açıklama... Ronaldo, milenyumun tarihi yolculuğunda 6 gol kaçırdı mı?

Resmi bir açıklama, Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerinde 1000. golüne ulaşma yolunda 6 golü kaybetmiş olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Bazı basın haberleri, istatistik platformu "Sofascore"un Ronaldo'nun futbol kariyeri boyunca attığı gollerin 6 tanesini, yani 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası'nda attığı golleri silmiş olduğunu doğrulamıştı.

Ancak platform, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, bu 6 golün her zaman veri tabanında yer aldığını ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başka bir karar verene kadar da öyle kalacağını doğruladı.

Açıklamada, "2023 Kral Selman Şampiyonlar Kupası (Arap Şampiyonası) her zaman veritabanımızda yer almıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca: "Cristiano Ronaldo'nun bu turnuvadaki altı golü, güncellenen kariyer sekmesinde yansıtılacaktır" denildi.

"967 gol, rakam bu ve bu Ronaldo'nun SofaScore'daki mevcut rekoru. Topluluğumuzun görüş ve yorumlarını dinliyoruz."

Son olarak şunları söyledi: "SofaScore, Ronaldo'nun tarihi 1000 gol barajına ulaşma yolundaki her adımını titizlikle takip etmeye devam ediyor."

Ronaldo, 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası'nda 6 gol atmış ve finalde Al Hilal'ı yenerek Al Nassr'ın şampiyonluğa ulaşmasına öncülük etmişti. Bu, Portekizli yıldızın "Al Nassr" ile şu ana kadar kazandığı tek şampiyonluktur.

Ronaldo'nun futbol kariyerinde 1000. golüne sadece 33 gol kaldı. Şu ana kadar 967 gol atan Ronaldo, bu hedefe ulaşırsa tarihte bunu başaran ilk oyuncu olacak. Bu 967 golün içinde, Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Al-Nassr formasıyla attığı 6 gol de bulunuyor.