RESMİ AÇIKLAMA: RedBird Capital Partners, Milan Sports & Entertainment'ı (MSE) hayata geçiriyor ve Brett Yormark'ı CEO olarak atıyor

NEW YORK ve MİLANO, 13 Kasım 2026: RedBird Capital Partners ("RedBird"), Milano'daki spor, altyapı ve eğlence sektörlerine yaptığı yatırımları bir araya getirecek Milan Sports & Entertainment ("MSE") adlı holdingi bugün hayata geçirdi.

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Yeni şirket ayrı ayrı varlıkları, merkezi yönetim, ortak uzmanlık ve farklı faaliyetler arasında koordineli ortaklıklarla tek bir entegre çok sporlu platformda bir araya getirecek.

İtalya'nın finans ve ticaret başkenti, moda, tasarım ve kültür alanlarında küresel bir merkez olan Milano; sporun, eğlencenin ve canlı etkinliklerin geleceğini yeniden şekillendiren sektörlerin buluşma noktası konumunda. Yeni özel sektör yatırımlarının, altyapı gelişiminin ve spor endüstrisindeki dönüşümün öne çıktığı Avrupa ortamında Milano, dünyanın en etkili spor ve eğlence pazarlarından biri olmak için gereken özelliklere ve ölçeğe sahip. MSE, dünya çapında spor kuruluşlarını, altyapıyı, canlı eğlenceyi ve kültürel deneyimleri Milano'ya sıkı sıkıya bağlı, ancak küresel erişime ve hedeflere sahip entegre bir platformda bir araya getirerek bu sektörlerin kesişiminden doğan fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

Her şeyden önemlisi MSE, RedBird'ün Milano'ya yaptığı uzun vadeli yatırımı, şehre bağlılığını ve şehrin geleceğine yönelik taahhüdünü temsil ediyor.

MSE'nin merkezinde, yedi Avrupa şampiyonluğu ve 19 Serie A şampiyonluğuyla Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok kupa kazanan ikinci kulüp olan ve dünya genelinde 650 milyonu aşkın taraftara sahip AC Milan bulunuyor. AC Milan, MSE'nin hedeflerinin temelini oluşturuyor: Uluslararası alanda güçlü bir markaya ve adını taşıdığı şehirle derin bir bağa sahip, ikonik bir spor kurumu.

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Bu vizyonun kilit unsurlarından biri, AC Milan'ın gelecekteki evi olarak kısa süre önce duyurulan Generali Stadium. Foster + Partners ve MANICA tarafından tasarlanan yeni stadyum 71.500 kişi kapasiteli olacak. Spor tarihinin en büyük isim hakkı anlaşması olan Generali ile yapılan tarihi anlaşma, İtalya'nın en ikonik iki markası AC Milan ve Generali'yi, zengin İtalyan miraslarını ve Milano'nun geleceğine yönelik ortak bağlılıklarını buluşturan bir ortaklıkta bir araya getiriyor. Generali Stadium, bir futbol stadyumundan fazlası olacak; yıl boyunca faaliyet gösteren, spora, konserlere, canlı eğlenceye, ağırlama hizmetlerine ve perakendeye ayrılmış, son teknoloji bir merkez olacak.

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MSE, yeni stadyum projesinin yanı sıra Milano'da daha geniş bir spor ve eğlence faaliyetleri ekosistemi geliştirmeyi amaçlıyor. Planlar arasında, yeme içme ve satış hizmetleri, lisanslı ürünler ve premium localarla ilgilenmek üzere stadyum ve arena işletmeciliği alanında bir iş kolu oluşturulması; planlanan NBA Europe ligi kapsamında Milano merkezli bir franchise sahibi olma fırsatının değerlendirilmesi; San Donato'da spor ve canlı eğlence için yeni bir merkez geliştirilmesi ve Milano'nun uluslararası tenisteki rolünü güçlendirecek fırsatların araştırılması yer alıyor.

RedBird, spor, medya ve ağırlama sektörlerinde şirket kurma ve geliştirme konusunda köklü bir deneyime sahip (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). MSE, toplam değeri, ticari fırsatları ve küresel etkisi, kendisini oluşturan kuruluşların tek tek sahip olduklarının çok ötesine geçen bir platform kurmak için RedBird'ün uzmanlığından yararlanacak.

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RedBird Capital'ın kurucusu ve yönetici ortağı Gerry Cardinale, şunları söyledi: "Son 25 yılda spor ve medya sektörlerindeki hak sahipleriyle birlikte çalışarak kendi sektörlerini dönüştüren yenilikçi şirketler kurduk. Bu gelişim, söz konusu kuruluşların temelindeki fikri mülkiyet mirasına duyulan derin saygıya, hak sahipleriyle uzun vadeli ortaklığa ve bu takımların ve liglerin saha içinde ve dışında sahip olduğu potansiyeli bütünüyle değerlendirme hedefine dayanıyor.

Milan Sports & Entertainment, bu yolculuğun ve dört yıl önce AC Milan'a ilk yatırımımızı yaptığımızdan bu yana sürdürdüğümüz çalışmaların sonucu. Bir kulübün sahibi olmak, uzun vadede neyin değer yarattığını daha derinden anlamamızı sağladı: kazanmak, taraftarlara hizmet etmek ve bu kurumlara anlam kazandıran topluluklara yatırım yapmak.

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Bugün bu deneyimi farklı bir ölçekte uyguluyoruz: Tek bir kulübe, tek bir spor dalına veya tek bir tesise değil, bütün bir şehre ve spor, yaşam tarzı ile eğlenceyi kapsayan bir portföye. Brett Yormark'ı 25 yıldır tanıyor ve onunla çalışıyorum. Bu stratejinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak, uluslararası spor sektöründe daha iyi bir yönetici düşünemiyorum. Brett sayesinde Amerikan sporunun ve canlı eğlencesinin en iyilerini Milano'ya taşıyabilir, şehrin büyüme ve uluslararası alanda kendini kabul ettirme yolculuğunda yeni bir sayfa açılmasına katkıda bulunabiliriz. Tüm girişimlerimizin itici gücü olmaya devam edecek Milan'ı merkez alarak Milano'nun ve Avrupa sporunun geleceğini şekillendirebilecek, Avrupa sporunu yeniden küresel sahnenin zirvesine taşıyabilecek dünya çapında bir spor ve eğlence platformu kurmayı amaçlıyoruz."

BRETT YORMARK CEO OLARAK ATANDI

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MSE'nin kurulmasıyla birlikte RedBird, yeni holdingin yönetim ekibini oluşturuyor ve Brett Yormark'ın CEO olarak atandığını duyurdu. Doğrudan Gerry Cardinale'ye bağlı çalışacak Yormark, MSE'nin stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük edecek; hâlihazırda portföyde bulunan faaliyetleri denetleyecek ve gelecekteki yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Yormark, spor, medya ve eğlence sektörlerinde kuruluşlar oluşturma, geliştirme ve yönetme konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahip. Hâlen Big 12 Conference'ın komiseri olarak görev yapıyor ve bu görevinden Ocak 2027'nin sonunda ayrılacak. Big 12'deki görev süresi boyunca:

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• Önemli bir genişleme, ticari büyüme ve marka dönüşümü dönemine öncülük etti

• ESPN ve Fox ile 2030-31 sezonuna kadar geçerli tarihi bir yayın hakları anlaşması imzaladı

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• Four Corners üniversiteleri University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes) ve University of Utah'ın (Utes) katılımıyla konferansın coğrafi genişlemesini yönetti

• Üniversite sporlarına eğlence odaklı bir yaklaşım getirdi; Big 12'nin başlıca etkinliklerinin değerini artırdı ve yenilikçi pazarlama, ortaklık ve hikâye anlatımı girişimleriyle markasını güçlendirdi

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• Konferansın ticari stratejisini ve uzun vadeli büyümesini desteklemek için iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek ilk Big 12 İş Danışma Kurulu'nu kurdu

Yormark daha önce Brooklyn Sports & Entertainment'ın ("BSE") CEO'su olarak görev yaptı. Bu görevde NBA takımı Brooklyn Nets'in ve Barclays Center'ın faaliyetlerini denetledi. Görev süresi boyunca:

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• Takımın Brooklyn'e taşınmasında merkezi bir rol oynadı ve 2007'de Barclays ile arena için rekor değerde, 20 yıllık bir isim hakkı anlaşması imzaladı

• Barclays Center'ı 2012'deki açılışının ardından canlı eğlencenin önde gelen merkezlerinden biri hâline getirdi. İlk sezonda yaklaşık 11.000 sezonluk bilet satıldı ve locaların yaklaşık %80'i tahsis edildi. Arena, ilk yılında yaklaşık 200 etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 2,1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

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• Nets'i NBA'in önde gelen takımları arasına taşıdı ve küresel bir marka olarak konumlandırdı; takımı NBA lisanslı ürün satışlarında 31. sıradan 4. sıraya, bilet satışlarında ise 27. sıradan 5. sıraya yükseltti

• NYCB LIVE, Brooklyn Paramount ve Manhattan'daki tarihi Webster Hall'un yenilenmesine, yeniden açılmasına ve sonraki yönetimine öncülük ederek BSE'nin tesis portföyünü genişletti

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• Barclays Center ve NYCB LIVE'ın operasyonel yönetim, etkinlik planlaması, satış ve pazarlama dâhil tüm faaliyetlerini denetledi

Brett Yormark şunları söyledi: "Milano gibi köklü bir geçmişe ve spor tutkusuna sahip bir şehirde bu görevi üstlenmek benim için bir onur ve ayrıcalık. Taraftarları ve bağlı oldukları topluluklar için bu kadar büyük anlam taşıyan kurumlarla bağlantılı bir organizasyona liderlik etmenin getirdiği sorumluluğun farkındayım. Kariyerim boyunca spor kuruluşlarının gelişimine, erişimlerini genişletmelerine ve yeni fırsatlar yaratmalarına katkıda bulundum. RedBird'ün MSE vizyonunu hayata geçirmek için bu deneyimimden yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu vizyonu somut ve kalıcı sonuçlara dönüştürmek için Gerry, RedBird ve Milano'daki çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum."

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Brett Yormark'ın biyografisi

Brett Yormark, Big 12 Conference tarihindeki beşinci komiserdir ve bu görevini Ocak 2027'nin sonuna kadar sürdürecektir. Konferansa katıldığından bu yana önemli ticari ve pazarlama yetkinliklerini kurum bünyesine taşıyarak modernleşmesine öncülük etmiştir.

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Yormark, Big 12'den önce üç yıl boyunca Roc Nation'ın Operasyon Direktörü ve Roc Nation Unified'ın eş CEO'su olarak görev yaptı. Roc Nation; sanatçı yönetimi, müzik yayıncılığı, turneler, prodüksiyon, stratejik marka geliştirme ve diğer hizmetler dâhil olmak üzere geniş bir yetenek portföyüne entegre hizmetler sunan bir eğlence şirketidir.

Yormark daha önce 14 yıl boyunca Barclays Center'ı, Brooklyn Nets'i ve takımın NBA G League'deki bağlı ekibi Long Island Nets'i işleten ve yöneten Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global'ın başkanı ve CEO'suydu. Kariyerinin başlarında NASCAR'da altı yıl çalışan Yormark, stok otomobil yarışları organizasyonunun önde gelen spor kuruluşlarından biri hâline gelmesine katkıda bulundu.

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Yormark, Sports Business Journal'ın "Forty Under 40" listesine izin verilen en yüksek sayı olan üç kez, Crain's New York Business'ın "40 Under 40" listesine ise iki kez seçildi.

RedBird Capital Partners hakkında

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RedBird Capital Partners, yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketler geliştiren ve kuruculara ve girişimcilere stratejik sermaye çözümleri sunan özel bir yatırım şirketidir. 2014'te Gerry Cardinale tarafından kurulan RedBird, özel sermaye yatırımlarına yönelik gelişmiş bir yaklaşımı şirketlerin gelişimine doğrudan operasyonel katılımla birleştiriyor; Spor, Medya & Eğlence ve Finansal Hizmetler alanlarına odaklanıyor. Şirket, dünya genelindeki önde gelen kurumsal yatırımcılardan ve aile yatırım şirketlerinden oluşan yatırımcı tabanı adına hâlihazırda 21 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor.

Daha fazla bilgi için: www.redbirdcap.com