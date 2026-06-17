Resmi açıklama: Real Madrid, Negreira davasını bir üst aşamaya taşıdığını duyurdu… ve Barcelona’ya karşı harekete geçilmesini talep etti

Real Madrid, “Negreira” davasında pozisyonunu güçlendirdi. Kulüp, İspanya Futbol Federasyonu’nun eski hakem komitesi başkan yardımcısı José Negreira’nın Barcelona kulübünden aldığı ödemelerle ilgili disiplin dosyasının yeniden açılmasını talep eden resmi bir dilekçeyi Avrupa Futbol Federasyonu’na (UEFA) sunduğunu duyurdu.

Real Madrid, resmi biraçıklamada, UEFA disiplin organlarına, davanın başından beri bilinen ipuçlarını pekiştiren ve "önemli kanıtlar" olarak nitelendirdiği unsurların mevcut olduğunu bildirdi. Bu kanıtlar, çeşitli yapılar ve şirketler aracılığıyla Negreira'ya aktarılan, uzun süreli, şeffaf olmayan ve doğrulanabilir gerekçeleri bulunmayan ödemelerin varlığına işaret ediyor.

Kral Kulübü, bu olayların spor müsabakalarının dürüstlüğü üzerinde “son derece ciddi ve sistematik bir tehlike” oluşturduğunu değerlendirdi; zira açıklamaya göre bu durum, rekabet adaleti, tarafsızlık ve sporun dürüstlüğü ilkelerine aykırı olarak hakemlik sistemine yasadışı bir şekilde etki etme mekanizmasının varlığını ortaya koyuyor.

Real Madrid, UEFA’dan bu davada daha önce açılmış olan disiplin dosyasını yeniden gündeme almasını talep etti ve mevcut durumun çözümsüz bir şekilde devam etmesinin futbolun ve kurumlarının güvenilirliğine zarar verdiğini, bu nedenle devam eden soruşturma ve adli işlemlerden bağımsız olarak kararlı spor tedbirlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

İspanyol kulübü, UEFA’dan adli kararların önüne geçmesini veya yetkili makamların yerine geçmesini talep etmediğini, aksine Avrupa müsabakalarının dürüstlüğünü ve şeffaflığını sağlamak için uygun gördüğü disiplin ve düzenleyici önlemleri almasını istediğini vurguladı.

Real Madrid ayrıca, devam eden ceza davasında davacı taraf olarak bu konuda hukuki adımlarını sürdüreceğini vurguladı ve sporun temel değerlerini savunmaya ve bu tür olayların cezasız kalmamasını sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

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