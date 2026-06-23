Resmi açıklama... Real Madrid, La Liga Birliği'ne karşı hukuki zaferini duyurdu

Real Madrid Kulübü, bugün Salı günü, İspanya Futbol Ligi Birliği’ne karşı açtığı hukuki ihtilafta galip geldiğini doğruladı.

Real Madrid, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Real Madrid Futbol Kulübü, Yüksek Mahkeme’nin, kulübümüzün 2022 yılı boyunca düzenlenen İspanya Futbol Ligi’nin görsel-işitsel haklar yönetim denetim kurulu toplantılarına katılımını engelleyen İspanya Futbol Ligi Başkanı’nın kararlarının geçersizliğini kesin olarak teyit ettiğini duyurur.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “10 Nisan 2026 tarihinde, Yüksek Mahkeme Birinci Dairesi, İspanya Futbol Ligi Birliği tarafından yapılan temyizi reddetti ve söz konusu kararların Real Madrid Kulübü’nün katılım haklarını ihlal ettiğini ve gerekli yasal prosedürler izlenmeden alındığını belirten yargı kararlarını onadı.”

Şöyle devam etti: “Bu kararı kabul etmek yerine, İspanya Futbol Ligi Birliği daha sonra, halihazırda kesinleşmiş bir karara itiraz etmek amacıyla kararın iptali talebinde bulundu. Yargıtay bu talebi reddetmeye karar verdi ve mahkemeler tarafından halihazırda karara bağlanmış bir hukuki tartışmayı yeniden açmak için bu mekanizmanın kullanılmasını açıkça reddetti.”

Şöyle devam etti: “Bu yeni karar, Real Madrid Futbol Kulübü’nün tüm bu süreç boyunca savunduğu tutumun doğruluğunu kesin olarak teyit etmekte ve İspanya Futbol Ligi Birliği’nin, hukuka aykırı olduğu ilan edilen kararlara itiraz etmek için arka arkaya yaptığı girişimlere son vermektedir.”

Son olarak şunları ekledi: “Kulüp, yasallık ilkelerini, hukuki kesinliği ve profesyonel futbol kurumlarını oluşturan kulüplerin haklarına saygıyı yeniden teyit eden bu yargı kararından memnuniyetini ifade etmektedir.”