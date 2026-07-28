Resmi açıklama: Real Madrid ekonomik gücünü hayali rakamlarla kanıtlıyor

Real Madrid kulübü yönetim kurulu, 28 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında 2025-2026 mali yılına ait yıllık finansal tabloları hazırladı.

Real Madrid, resmi bir açıklamada, bu rakamların, gelirler açısından küresel spor sektörünün zirvesinde yer almayı sürdüren kulübün ekonomik modelinin gücünü teyit ettiğini belirtti.

Real Madrid, spor dünyasında rekor gelirlere ulaştı; oyuncu transferleri hariç işletme gelirleri, bir önceki yıla kıyasla %3,1'lik bir artışla 1,221 milyar euroya ulaştı.

Böylece Real Madrid ilk kez 1,2 milyar euro barajını aştı; bu, dünyada başka hiçbir spor kulübünün bugüne kadar ulaşamadığı bir rakam olup kulübün spor sektöründe gelir açısından en büyük kulüp konumunu pekiştiriyor.

Bu büyümeyi esas olarak kulübün doğrudan yönettiği faaliyetler destekliyor: Ana sponsorluk sözleşmelerinin yenilenmesi ve yeni sponsorların eklenmesiyle stadyum gelirleri %11, pazarlama gelirleri ise %6 arttı.

2018-2019 sezonundan bu yana gelirler %61 oranında yükseldi; ancak bu büyümenin %93'ü kulübün doğrudan yönettiği gelirlerden kaynaklanıyor. Örneğin stadyum gelirleri, inşaat çalışmalarının başlamasından önceki son yıl olan 2018-2019 sezonuna kıyasla iki katından fazla arttı (+%107).