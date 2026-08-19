Resmi açıklama olmadan: Al Ahly, Cancelo'yu Barcelona sahasına geri getiriyor

Mısır ekibi Al Ahly, Katalan kulübünün resmi olarak transferini şu ana kadar açıklamamış olmasına rağmen, Portekizli bek João Cancelo'yu Barcelona'nın sahasına geri getirdi.

Al Ahly, bugün çarşamba günü, Juan Gamper Kupası kapsamında oynanacak hazırlık maçında Spotify Camp Nou'da Barcelona'ya konuk olacak.

Spotify Camp Nou, hâlâ resmi olarak Al Hilal kadrosunun oyuncusu olmasına rağmen, maçın başlamasına birkaç dakika kala Cancelo'nun Barcelona oyuncularıyla birlikte varlığına tanıklık etti.

Bu gelişme, basın raporlarının Suudi kulübünün Portekizli bekle, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini, kalan alacaklarından feragat etmesi karşılığında feshetme konusunda anlaştığını doğruladığı bir dönemde geldi.

Barcelona'nın önümüzdeki birkaç saat içinde Cancelo'nun transferini bonservissiz bir anlaşmayla resmi olarak açıklaması ve oyuncunun geçen sezonun ikinci yarısında başladığı yolculuğu tamamlaması bekleniyor.

32 yaşındaki oyuncu 2024 yazından beri Al Hilal formasını giyiyordu, ancak geçen sezon takımın yerli listesinden çıkarıldı ve sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi.

Cancelo, kiralık dönemi boyunca Katalan takımıyla iyi performanslar sergiledi ve takımın ezeli rakibi Real Madrid'in önünde İspanya Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

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