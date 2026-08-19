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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Resmi açıklama olmadan: Al Ahly, Cancelo'yu Barcelona sahasına geri getiriyor

Transfers
J. Cancelo
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Portekiz
İspanya
Mısır
Suudi Arabistan

Portekizli bek, Hilal ile yolculuğunu sonlandırdı

Mısır ekibi Al Ahly, Katalan kulübünün resmi olarak transferini şu ana kadar açıklamamış olmasına rağmen, Portekizli bek João Cancelo'yu Barcelona'nın sahasına geri getirdi.

Al Ahly, bugün çarşamba günü, Juan Gamper Kupası kapsamında oynanacak hazırlık maçında Spotify Camp Nou'da Barcelona'ya konuk olacak.

Spotify Camp Nou, hâlâ resmi olarak Al Hilal kadrosunun oyuncusu olmasına rağmen, maçın başlamasına birkaç dakika kala Cancelo'nun Barcelona oyuncularıyla birlikte varlığına tanıklık etti.

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Bu gelişme, basın raporlarının Suudi kulübünün Portekizli bekle, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini, kalan alacaklarından feragat etmesi karşılığında feshetme konusunda anlaştığını doğruladığı bir dönemde geldi.

Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Barcelona'nın önümüzdeki birkaç saat içinde Cancelo'nun transferini bonservissiz bir anlaşmayla resmi olarak açıklaması ve oyuncunun geçen sezonun ikinci yarısında başladığı yolculuğu tamamlaması bekleniyor.

32 yaşındaki oyuncu 2024 yazından beri Al Hilal formasını giyiyordu, ancak geçen sezon takımın yerli listesinden çıkarıldı ve sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi.

Cancelo, kiralık dönemi boyunca Katalan takımıyla iyi performanslar sergiledi ve takımın ezeli rakibi Real Madrid'in önünde İspanya Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

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