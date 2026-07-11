Resmi açıklama... Mısır Milli Takımı'ndan "İkizler"in transfer teklifleri ne kadar doğru?

Mısır Futbol Federasyonu üyesi Mustafa Abu Zahra, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan ve “Firavunlar”ın menajerliğini yürüten kardeşi hakkındaki “ikizler”le ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

İkili, Mısır Milli Takımı'nı Dünya Kupası tarihinde ilk kez son 16 turuna taşımayı başardı, ancak bu macera Arjantin'e karşı 2-3'lük mağlubiyetle sona erdi.

Abu Zahra, “On Sport” kanallarında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Husam ve İbrahim, şimdiye kadar tanıştığım herkesten farklı, çünkü geçtiğimiz süre boyunca hiçbir maddi ayrıcalık talep etmediler.”

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Abu Zahra sözlerine şöyle devam etti: “Bazılarının bilmediği bazı gerçekleri ortaya koyacağım. En önemlisi, bu ikiliye Mısır Milli Takımı’ndan ayrılmaları için birçok teklif geldi, ancak ikisi de görevlerinden vazgeçmeyi reddettiler ve Firavunlar ile yolculuklarına devam edecekler.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Mısır Futbol Federasyonu Başkanı ile ‘ikizlerin’ geleceği hakkında konuştum ve o da bana, başarı sürecinin devamı için ikisinin kalmasının ve tüm taleplerin karşılanmasının gerekli olduğunu vurguladı.”

İbrahim Hasan ise Mısır Milli Takımı’ndan ayrılma niyetinin olmadığını vurgulayarak, “Vatanımıza hizmet etmekten vazgeçmemizi sağlayacak hiçbir para yok” dedi.

Ve şöyle ekledi: “Örneğin, Mısır Milli Takımı’nda 10 cenevi yerine başka bir yerde 1.000 cenevi kazanma teklifi alsak bile, ülkemizi temsil etmeyi seçeriz.”