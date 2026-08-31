Mısır Futbol Federasyonu, resmi bir açıklama yayımlayarak Mısır Ligi'nde oynanan son Ahli - Zed maçındaki tartışmalı olaya ilişkin tartışmalara son verdi.

Hakem Muhammed Maruf'un, Ahli'nin futbol direktörü Vael Cuma'ya, Ali Mahmud'un oyundan çıkarılması gerektiğini, çünkü onu kırmızı karttan koruyamayacağını söylediğine dair haberler yayılmıştı.

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Mısır Federasyonu bugünkü açıklamasında şunları söyledi: "Mısır Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi, Ahli - Zed maçı sırasında hakem Muhammed Maruf ile Ahli Kulübü futbol direktörü Vael Cuma arasında yaşanan olaya ve oyuncu Ali Mahmud'la ilgili ortaya atılan iddialara dair son saatlerde gündeme gelenleri takip etti."

Açıklama şöyle devam etti: "Hakem Komitesi, olayı görüşmek üzere bir toplantı düzenlediğini ve olay sırasında yaşananların gerçeğini ortaya koymak için video yardımcı hakem (VAR) teknoloji odasına ait kayıtları eksiksiz olarak dinlediğini teyit eder."

Şöyle sürdürdü: "Kayıtların incelenmesi ve dinlenmesinin ardından, hakem Muhammed Maruf'un Vael Cuma ile oyuncu Ali Mahmud hakkında konuştuğu Hakem Komitesi tarafından tespit edilememiştir; ancak konuşma, Ahli Kulübü'nün bir faul talebiyle ilgiliydi ve futbol direktörü (Vael Cuma) buna itiraz etti; hakem Muhammed Maruf'un yanıtı ise faul olmadığı ve VAR hakemi tarafından incelendiği yönündeydi. Diyalogda, medyada ileri sürüldüğü gibi hakemin oyuncuyu korumak için oyundan çıkarılmasını istediğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."

Federasyon açıklamasında şöyle ekledi: "Hakem Komitesi, bu ihlal nedeniyle kanalın hukuki temsilcisini dinleme oturumuna çağırdığı için Yüksek Medya Konseyi'ne içten teşekkürlerini sunar ve Konsey'in medya ortamını düzenleme ve mesleki değerleri koruma yönündeki hassasiyetini yansıtan öngörülü kararını takdirle karşılar. Komite, olaya ilişkin gerekenin yapılması için Konsey'e başvurmak üzere olduğunu, ancak kararın hızla geldiğini ve bunun Komite tarafından takdir edilip övüldüğünü vurgular."

Şuna işaret etti: "Komite, hakemlikle ilgili tüm olay ve gözlemleri tam bir şeffaflık ve tarafsızlıkla ele alma yönündeki hassasiyetini, herhangi bir hüküm vermeden veya yanlış bilgiler yaymadan önce gerçekleri doğrulama ilkesine bağlı kalarak teyit eder."

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Şöyle sonlandırdı: "Hakem Komitesi, spor camiasının, medyanın ve taraftarların tüm unsurlarını Mısır hakemliğine destek olmaya ve söylentilerin ve doğrulanmamış haberlerin peşinden gitmemeye özen göstermeye çağırır; zira bunun Mısır futbol camiası üzerinde olumsuz bir etkisi vardır."







