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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Resmi açıklama: Messi'nin Arjantin ile son maçının bilet fiyatları belirlendi

Arjantin
L. Messi
L. Scaloni
Arjantin

Son Dans

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile son dakikalarını oynamaya hazırlanıyor. Uluslararası futbolu bırakacağını açıklamasının ardından, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncu teknik direktör Lionel Scaloni tarafından, 6 Ekim'de Monumental Stadı'nda Benin'e karşı Arjantin ile son bir maça çıkmak üzere kadroya çağrıldı.

Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'nin uluslararası düzeydeki son maçının bilet fiyatlarını açıkladı; fiyatlar kategoriye göre 52 ile 278 euro arasında değişiyor.

Fransız Foot Mercato sitesi, bilet satışlarının 22 Eylül Salı günü saat 18.00'de federasyonun resmî internet sitesinde başlayacağını aktardı.

104, 185 ve 260 euro gibi farklı fiyatlarda biletler satışa sunulacak; çocuklar ise Messi'nin Arjantin ile son maçını yalnızca 17 euro karşılığında izleyebilecek.

Bu vesileyle Arjantin Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası şampiyonlarını bu veda maçında eski kaptanlarına eşlik etmeye davet etti.

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