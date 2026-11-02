İspanya Futbol Federasyonu Teknik Hakem Komitesi, bağlantılı top teknolojisinin geliştirilmesinden sorumlu olan Kinexon şirketinden, geçen pazar günü San Mamés Stadı'nda İspanya Ligi'nin on birinci haftası kapsamında oynanan Athletic Bilbao - Real Sociedad maçında yaşananların, özellikle de ev sahibi takımın ikinci golüyle sonuçlanan penaltı pozisyonunun ayrıntılarını açığa çıkarmak amacıyla bir rapor talep etti.

İspanya Futbol Federasyonu'nun resmî internet sitesine göre, raporun talep edilmesi, pozisyonun penaltı kararı verilmeden önce topa en son dokunan oyuncunun kimliği konusunda tartışma yaratmasının ardından, maç sırasında bağlantılı top teknolojisinde ortaya çıkan arızanın nedenini açıklığa kavuşturmayı amaçlıyordu.

Maç başlamadan önce, karşılaşmayı yönetmek üzere görevlendirilen ve daha önce Dünya Kupası'nda görev yapmış olmasının yanı sıra bu teknolojinin çalışma mekanizmasına ilişkin özel bir eğitim de almış bulunan, dolayısıyla bu teknolojinin kullanımında geniş deneyime sahip VAR hakemi, video teknolojisi operatörüyle protokole uygun olarak öngörülen senkronizasyon işlemini herhangi bir sorun saptamadan gerçekleştirdi.

Söz konusu hakem, VAR hakemleri arasında Dünya Kupası maçlarının yönetiminde görev alan tek İspanyol'du.

Ayrıca Mediapro şirketi, maç sırasında senkronizasyon işleminin sağlıklı olduğundan emin olmak için rastgele testler gerçekleştirdi.

İlk yarıdaki pozisyonlardan birinde hakem, Real Sociedad'ın savunmacısının Athletic Bilbao'nun forvetlerinden birine faul yaptığını değerlendirerek penaltı kararı verdi.

Pozisyon VAR odasından incelendi ve o anda bağlantılı top teknolojisinin sağladığı sinyale ilişkin mevcut görüntüye dayanılarak, topa Athletic Bilbaolu oyuncunun dokunduğu, Real Sociedadlı oyuncunun ise dokunmadığı şeklinde yorumlandı.

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Şeffaflığı artırmak amacıyla teknik veriler daha sonra televizyon yayınına aktarıldığında, Athletic Bilbaolu oyuncunun temasının, Real Sociedadlı oyuncunun topa dokunması gereken andan önce verilerde kaydedilen son zirveyle çakıştığı ve bunun ardından başka herhangi bir zirvenin görülmediği doğrulandı; bu da Bask takımının oyuncusunun topa dokunamadığına işaret ediyordu.

Bununla birlikte, gösterilen görüntülerle ne ölçüde örtüştüğü net olmayan iki önceki zirve ortaya çıktı.

Bu ayrıntılar karşısında Teknik Hakem Komitesi, Kinexon şirketinden yaşananlara ilişkin belirli bir analiz yapmasını ve başlangıçta Athletic Bilbaolu oyuncunun son temasıyla örtüştüğü düşünülen zirveden önce ortaya çıkan iki zirveye dair ayrıntılı bir açıklama sunmasını talep etti.

Teknik Hakem Komitesi'nin resmî açıklamasına göre, şirketin yayımladığı rapor şu sonuca vardı:

"En olası açıklama, saniyede 50 kare hızında, topun sinyali ile video teknolojisinde kullanılan video klibi arasında yaklaşık bir ila iki kare, yani saniyenin binde 20 ila 40'ı kadar küçük bir senkronizasyon farkının bulunmasıdır. Zira orijinal gösterimde sinyal zirveleri, videodaki bunlara karşılık gelen gerçek temas anlarından çok kısa bir zaman farkıyla önce ortaya çıktı. Bu durum muhtemelen, temasın gerçekleştiği görülen anda ek bir zirve ortaya çıkmadığı için pozisyonun Real Sociedadlı oyuncunun topa dokunmadığı şeklinde yorumlanmasına yol açtı. Ancak bu zaman farkı düzeltilerek sinyal videoyla yeniden senkronize edildiğinde, veriler yalnızca bu pozisyonda değil, aynı zamanda ondan önce ve sonra gelen olaylarda da ekranda görünenlerle örtüşür hale geldi; bu, orijinal gösterimde gerçekleşmemişti. Bu durumda en belirgin zirve, Real Sociedadlı oyuncunun topa ulaşmasıyla örtüşüyor."

Raporun sonuçlarına göre topa en son dokunan oyuncu Real Sociedadlı oyuncu olup, bu da penaltı kararının muhtemelen doğru olmadığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte Teknik Hakem Komitesi, kararı değerlendirirken VAR hakeminin pozisyonu incelediği anda elinde bulunan bilgilerin ve o sırada sistemin gösterdiği senkronizasyon durumunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Komite, VAR odasının aldığı kararın o an için doğru olduğunu, zira saha içindeki hakemin verdiği kararı değiştirmeye imkân tanıyacak kanıtların bulunmadığını, aksine bağlantılı top teknolojisinden elde edilen verilerden oluşan ve yalnızca Athletic Bilbaolu oyuncunun topa dokunduğuna işaret eden güçlü kanıtların mevcut olduğunu açıkladı.

Teknik Hakem Komitesi ayrıca, bağlantılı top teknolojisinin maç boyunca sağlıklı biçimde çalıştığını ve saptanan arızanın, topun sağladığı sinyal ile VAR hakemleri tarafından kullanılan video klibi arasında belirtilen senkronizasyon farkıyla sınırlı kaldığını vurgulamanın önemli olduğunu değerlendirdi.

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Kinexon'un bağlantılı topundaki sensör, yüksek bir hassasiyet derecesine sahip zamansal veriler sağlıyor; bu teknoloji, televizyon yayın kameralarına dayanılarak VAR incelemelerinde kullanıldığında, topun sinyali, her maçtan önce VAR operatörü tarafından, topun belirli ve denetimli bir şekilde sektirilmesi yoluyla video klibiyle manuel olarak senkronize ediliyor.

Bu mekanizma, yarı otomatik ofsayt sisteminde kullanılan yöntemden farklı; burada bağlantılı top, manuel bir hizalama işlemine gerek kalmadan, saniyenin binde birine kadar hassasiyet sağlayan hassas zamanlama protokolü kullanılarak, özel takip kameralarıyla sürekli olarak senkronize ediliyor.

Teknik Hakem Komitesi, olayın Komite'nin sorumluluk alanı dışında kalan teknik bir arızayla ilgili olmasına rağmen, kullanım ve senkronizasyon prosedürlerini geliştirmek, sistemlerin güvenilirliğini artırmak ve bu tür durumların tekrarlanma ihtimalini azaltmak amacıyla bu teknolojilerden sorumlu şirketler ve uzmanlarla iş birliğini sürdüreceğini teyit etti.

Komite, hedefinin, teknolojik araçların hakemlik sistemine en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik düzeyinde dahil edilmesini sağlamak olduğunu, bunun da hakemlerin işini kolaylaştırmaya ve hakem kararlarının doğruluğu ile güvenilirliğini iyileştirmeye katkı sunacağını vurguladı.