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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Resmi açıklama: Juventuslu yıldıza el kırığının ardından acil ameliyat

Juventus
R. Kolo Muani
Serie A
İtalya
Fransa

Maçlara ne zaman dönecek?

Juventus, forvet oyuncusu Randal Kolo Muani'nin elindeki kırığın tedavisi için başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı; bu gelişme Atalanta karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından geldi.

Golcü oyuncu, İtalya Serie A maçları kapsamında Torino kentindeki Allianz Juventus Stadyumu'nda oynanan ve galibiyetle sonuçlanan dünkü karşılaşmada istem dışı bir çarpışma sırasında sakatlanmıştı.

Oyuncunun sakatlığı proksimal falanks kemiğinde kırık olarak teşhis edildi; bu durum cerrahi müdahaleyi ve kemiklerin sabitlenmesi operasyonunu zorunlu kıldı.

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Ameliyat, kulübe bağlı Continassa tesislerinin bir parçası olan Torino kentindeki J Medical merkezinde bugün Dr. De Loris Pigoli tarafından gerçekleştirildi.

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Kolo Muani iki gün sonra antrenmanlara dönebilecek ve böylece milli takım arası döneminde teknik direktör Luciano Spalletti'nin emrine amade olacak.

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Paris Saint-Germain'in eski yıldızı, bu sezon Bianconeri formasıyla şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta bir gol kaydetti ve iki gole asist yaptı.

Juventus'un uzun bir sakatlık listesi bulunuyor; bu listede Manuel Locatelli, Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jeremy Puga ve Jeff Ekator yer alıyor.

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