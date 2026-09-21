Juventus, forvet oyuncusu Randal Kolo Muani'nin elindeki kırığın tedavisi için başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı; bu gelişme Atalanta karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından geldi.

Golcü oyuncu, İtalya Serie A maçları kapsamında Torino kentindeki Allianz Juventus Stadyumu'nda oynanan ve galibiyetle sonuçlanan dünkü karşılaşmada istem dışı bir çarpışma sırasında sakatlanmıştı.

Oyuncunun sakatlığı proksimal falanks kemiğinde kırık olarak teşhis edildi; bu durum cerrahi müdahaleyi ve kemiklerin sabitlenmesi operasyonunu zorunlu kıldı.

Ameliyat, kulübe bağlı Continassa tesislerinin bir parçası olan Torino kentindeki J Medical merkezinde bugün Dr. De Loris Pigoli tarafından gerçekleştirildi.

Kolo Muani iki gün sonra antrenmanlara dönebilecek ve böylece milli takım arası döneminde teknik direktör Luciano Spalletti'nin emrine amade olacak.

Paris Saint-Germain'in eski yıldızı, bu sezon Bianconeri formasıyla şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta bir gol kaydetti ve iki gole asist yaptı.

Juventus'un uzun bir sakatlık listesi bulunuyor; bu listede Manuel Locatelli, Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jeremy Puga ve Jeff Ekator yer alıyor.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz