Resmi açıklama: Johan Plat, Henk de Jong'un yerine geçecek ve hemen çok yıllık bir sözleşme imzalayacak

Johan Plat, Çarşamba öğleden sonra SC Cambuur'un yeni baş antrenörü olarak tanıtıldı. Leeuwarden kulübü, Henk de Jong'un olası halefi hakkındaki önceki söylentileri böylece doğrulamış oldu.

39 yaşındaki teknik direktör, Cambuur'un VriendenLoterij Eredivisie'ye geri döneceği 2026/27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Lars Lambooij, teknik direktörle başarılı bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyor. “Yeni bir dönemin başlangıcı. Baş antrenörlük, kulüp içindeki belki de en önemli pozisyondur ve buna her zaman hazır olmalısınız.”

Plat, yeni görevi için çok heyecanlı. “Bu kulüpte çalışmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. SC Cambuur, fanatik taraftarları ve muhteşem bir stadyumu olan gerçek bir halk kulübü.” Teknik direktör, Eredivisie'de bir sonraki adımı atmak için sabırsızlanıyor.

Oyuncu olarak Plat, FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar, Hansa Rostock ve Roda JC formalarını giydi. CD Castellón'da Plat, önce Dick Schreuder'in yardımcısı, ardından da şu anda NEC Nijmegen'de başarılı bir performans sergileyen Schreuder'in halefi oldu.

Baş antrenör olarak Volendamlı teknik adam, VV Katwijk, Jong FC Volendam ve Castellón takımlarını çalıştırdı. Eylül 2025'ten bu yana Plat, profesyonel futbolda işsizdi.

De Jong'un yönetimindeki Cambuur, şu anda Keuken Kampioen Divisies'te ikinci sırada yer alıyor ve şimdiden üst lige yükselmeyi garantiledi. Tecrübeli teknik direktör, önümüzdeki yazın bir adım geri çekilme zamanının geldiğini düşünüyor ve Plat'ın sağ kolu olacak.