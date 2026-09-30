Uluslararası Futbol Federasyonu'nun merkezine ev sahipliği yapan ülkenin içinden gelen sarsıcı ve benzeri görülmemiş bir darbeyle, İsviçre Futbol Federasyonu, Gianni Infantino'nun yeni bir dönem için FIFA başkanlığı adaylığına verdiği tam desteği geri çektiğini açıkladı ve onun oyunu yönetme ve idare etme biçimine ateş açtı.

İsviçre Federasyonu Merkez Komitesi, resmi bir basın açıklamasında, geçtiğimiz haziran ayında İtalyan-İsviçreli adaya destek vererek açıkladığı önceki tutumundan geri adım attığını duyurdu ve onu önümüzdeki başkanlık seçimlerinde desteklemeyeceğini teyit etti.

İsviçre Federasyonu, kararın "son birkaç ayda yaşanan gelişmelerin kapsamlı bir yeniden değerlendirilmesinin ardından" alındığını açıkladı ve şunları ekledi: "Bizim bakış açımıza göre, çeşitli olaylar FIFA içindeki liderlik, yönetişim, şeffaflık ve karar alma süreçlerine dair temel sorular gündeme getiriyor."

Açıklamada özellikle "Balogun meselesinde kuralların netliği ve müsabakaların dürüstlüğüne ilişkin konulara" dikkat çekildi; bu ifade, Infantino'nun son Dünya Kupası'nda son 16 turu maçından önce Amerikalı oyuncunun kırmızı kartını iptal etmesi hadisesine bir gönderme olup, başkanın teknik kararlara müdahalesi konusunda geniş bir tartışma yaratan bir adımdı.









Şeffaflık ve hesap verebilirlik talepleri

İsviçre Federasyonu açıklamasında daha fazla şeffaflık çağrısında bulunarak şunları vurguladı: "Bizim için, tüzükte öngörüldüğü şekilde güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yetkili organların etkin katılımı, uluslararası futbol yönetimine ve FIFA'nın dürüstlüğüne güven inşa etmenin temel koşullarıdır."

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knäbel ise, FIFA yönetiminden en yüksek şeffaflık, izlenebilirlik ve kurumsal hesap verebilirlik standartlarına saygı göstermesini beklediğini söyledi ve "Gianni Infantino'nun adaylığını desteklemeye devam etme sorumluluğunu üstlenemeyeceğini" vurguladı.

Açıklamanın sertliğine rağmen İsviçre Federasyonu, FIFA merkezine ev sahipliği yapan ülkenin federasyonu sıfatıyla kendi sorumluluğunun farkında olduğunu ve "şeffaflık, güvenilir yapılar, kurallara dayalı karar alma süreçleri ve birleşik, etik bir uluslararası futbol topluluğunun güçlendirilmesi" çağrısını sürdüreceğini teyit etti.







