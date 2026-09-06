Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Başkanı Gianni Infantino'nun önümüzdeki mart ayında yeniden seçilmek için aday olacağını doğruladı.

2016 yılından bu yana bu görevi yürüten Infantino, FIFA müsabakalarındaki hisselerin özel yatırım şirketlerine satılmasına ilişkin planlarının iptal edilmesinin ardından artan bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Infantino'nun kârlı planı küresel çapta bir öfke dalgasına yol açmış, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm FIFA müsabakalarını boykot etmekle tehdit etmişti.

FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Infantino, nisan ayında 2027'de yeniden seçilmek için aday olacağını açıklamıştı."

Açıklamada şunlar da eklendi: "Elbette hiçbir şey değişmedi. Sayın Infantino yeniden seçilmek için aday olacak."

Bu, yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından başlayan skandalın patlak vermesinden bu yana FIFA'nın, Infantino'nun dördüncü kez dönem için aday olmayı hedeflediğini ilk kez açıklaması oldu.

FIFA, bu hafta Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni, Infantino'nun planına ilişkin hukuki işlemlere itiraz kapsamında "kendisine ve liderliğine yönelik bir karalama kampanyası" yürütmekle suçladı.

UEFA, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde FIFA'dan delil ve belgelerin ifşa edilmesini talep eden hukuki belgeler sunmuş ve İsviçre'de bir cezai şikayette bulunulabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

"BBC Sport" ağının öğrendiğine göre UEFA, Infantino'ya rakip olacak bir aday bulunabileceğinden emin.

Herhangi bir adayın, FIFA'ya üye 211 federasyondan en az 106'sının desteğini alması zorunlu.

UEFA, güven oylaması dayatma girişiminde bulunma fikrinden vazgeçti.

Bu önerinin geçmesi, FIFA'nın temel tüzüğünde yapılacak bir değişiklik yoluyla üyelerin dörtte üçünün, yani 159 oyun onayını gerektiriyor ki bu gerçekçi bir durum olarak görülmüyor.

CONCACAF Başkanı Victor Montagliani ciddi bir seçenek olarak değerlendirilse de Infantino'ya rakip olacak başka herhangi bir aday henüz açıklanmadı.

Adaylık başvurularının en geç 18 Kasım'a kadar sunulması gerekiyor.



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