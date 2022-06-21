Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra kariyerine birinci adam olarak devam eden Domenec Torrent'in İstanbul macerası kısa sürdü.

Dursun Özbek döneminin resmen başlamasının ardından futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da İtalya sportif direktör Pasquale Sensibile'nin ardından Katalan teknik direktör Domenec Torrent ile de yollar ayrıldı. Sarı-kırmzızılı takımdan yapılan açıklamada Torrent'in yanı sıra dört yardımcı antrenörün de görevine son verildiği ifade edildi.

Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir. pic.twitter.com/qM9s4wWQmW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 21, 2022

Galatasaray'ın başına dördüncü Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından başkan Burak Elmas tarafından getirilen Elmas, özellikle ligde takımı yeterince yukarıya taşımaması ve genç futbolculara yeterince şans tanımaması gibi nedenlerle eleştirilmişti. Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 18 lig maçında yedi galibiyet, dört beraberlik, yedi yenilgi yaşamıştı.

En güçlü aday Okan Buruk

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşen Galatasaray, Camp Nou'da Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan 0-0'lık eşitlikle dönerken, İstanbul'da oynanan ikinci karşılaşmayı 2-1 kazanan Barcelona bir üst tura yükselen taraf olmuştu. Torrent böylece Jorge Jesus'un yerine göreve geldiği Flamengo'da olduğu gibi yine çalıştırdığı bir takımdan kontratını tamamlamadan ayrıldı.

Galatasaray'da Torrent'in yerine göreve gelecek teknik direktör henüz resmen açıklanmasa da bu ismin Galatasaray ile çok sayıda kupa kazanan Okan Buruk olması bekleniyor. Başakşehir ile Süper Lig, Akhisar ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söylemişti.

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