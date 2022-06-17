Milli savunmacının kariyerine İspanya'da ya da İngiltere'de devam etme olasılığı hala sürüyor.

Atalanta beklentilerin aksi yönde bir hamleyle Merih Demiral'ın kiralık sözleşmesindeki 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanma kararı aldı.

Kulüp, Juventus'tan Merih Demiral'ın bonservisini aldığını resmi siteden açıkladı.

Birkaç gün öncesine kadar Merih konusunda olumsuz düşünen Atalanta yönetimi karar değiştirdi ve milli stoperi şimdilik kadroda tuttu.

Takım değiştirebilir

Nicolo Schira'nın haberine göre; Merih Demiral, Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin gelecek sezon için yaptığı planlarda yer almıyor.

24 yaşındaki oyuncuyla Atletico Madrid'in yanı sıra Premier Lig'in transfer piyasasındaki en iddialı ekiplerinden Newcastle United ilgileniyor.

Atalanta'nın Merih'in bonservisini alma kararını oyuncuyu daha yüksek bir fiyatla başka bir kulübe satma düşüncesiyle vermiş olabileceği belirtildi.

Merih Demiral'ın kariyeri

2017'de Portekiz'e transfer olarak genç yaşta yurt dışına adım atan Merih, 2018/19 sezonunda Türkiye'ye döndü ve Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çekti.

Ocak 2019'da Sassuolo'nun yolunu tutan Merih çıkışını burada da sürdürdü ve sadece yedi ay sonra 19.5 milyon euro karşılığında Juventus'a satıldı.

Juventus'taki ilk sezonunda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle çok az forma giyebilen Merih, ikinci sezonunda ise Serie A'da 15 maça çıktı.

Milli oyuncu 2021/22'de Atalanta adına 42 maçta görev yaparak kariyerinin en istikrarlı sezonunu geçirdi.