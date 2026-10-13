Resmi açıklama: FIFA, Infantino'nun gizli maaş skandalına yanıt verdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, son ek maaş skandalının ardından bir kez daha büyük bir tartışmanın merkezinde yer alıyor.

İngiliz "The Times" gazetesinin pazartesi akşamı yayımladığı bir araştırmaya göre, FIFA Başkanı'nın, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilmesinden sorumlu şirket olan FWC2026 US Inc'den ek ödemeler aldığı iddia ediliyor.

ABD vergi belgelerine göre bu tutar, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin daha önce açıkladığı gelire ek olarak, 2024 yılında 1,76 milyon ABD doları, yani yaklaşık 1,5 milyon euro düzeyine ulaştı.

Bu ifşa, FIFA'nın mali şeffaflığı ve başkanının gerçek ücreti hakkında soru işaretleri doğuruyor.

FIFA bu suçlamalara hızlı yanıt vererek herhangi bir usulsüzlüğü reddetti; kuruluş, raporlamayla ilgili tüm yükümlülüklerine tam olarak bağlı olduğunu vurguluyor ve tüzüğünün ihlal edildiğine yönelik iddiaları yalanlıyor.

Yönetim organından bugün salı günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FIFA, başkanına ikinci bir maaş ödemiyor ve ücretlendirmeye ilişkin tüm raporlama gerekliliklerine uyuyor. FIFA Başkanı'nın yıllık ücreti ile diğer sözleşmesel haklar, bağımsız Ücretlendirme Alt Komitesi tarafından belirleniyor."

İngiliz "Telegraph" gazetesinin aktardığına göre açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), herhangi bir mali bilgiyi açıklamadığı ve FIFA düzenlemelerini ihlal ettiği yönündeki tüm iddiaları kesinlikle reddeder. FIFA'nın hesapları bağımsız denetime tabidir ve tüm beyanlar İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki vergi mevzuatıyla uyumludur."

Yönetim kurulu, "tüm dikkatini perşembe günü yapılacak FIFA Konseyi toplantısına verdiğini ve tarihin en başarılı FIFA Dünya Kupası turnuvasını gerçekleştirdikten sonra oyunu geliştirmeyi sürdürmek için üyeleriyle görüşmeler yapmayı beklediğini" belirtti.



