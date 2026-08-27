Resmi açıklama: FIFA, Arjantinli oyuncuların cezalarında değişikliğe gitti

Arjantin Futbol Federasyonu "AFA" bugün perşembe günü, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında yaşanan olaylar nedeniyle milli takımın bazı oyuncularına verilen cezaların uygulanma biçimini değiştirme talebiyle ilgili olarak Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan onay aldığını açıkladı.

Arjantin Federasyonu resmi bir açıklamada, oyuncularına ve federasyonun kendisine verilen cezaların "A" kategorisi hazırlık maçları ve/veya Güney Amerika Futbol Konfederasyonu "CONMEBOL"a bağlı resmi maçlarda hangisi önce gelirse onda infaz edilmesine izin verilmesi için FIFA'ya başvuruda bulunduğunu ve bu talebin onaylandığını belirtti.

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FIFA; geçtiğimiz temmuz ayında İspanya'nın 1-0 kazandığı Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Leandro Paredes'e 10 maç, Nahuel Molina'ya 7 maç ve Thiago Almada'ya 1 maç ceza vermiş; ayrıca teknik ekip üyesi Roberto Ayala'yı da 3 maç men etmişti.

Arjantin Federasyonu, aralarında para cezalarının ve milli takımın kendi sahasındaki maçlarında seyirci girişine getirilen kısıtlamaların da bulunduğu cezalara karşı itirazlarını sürdüreceğini teyit etti.

Federasyon açıklamasında şunları söyledi: "Arjantin Futbol Federasyonu, kendi haklarını ve oyuncularının haklarını savunmak amacıyla, FIFA Temyiz Komitesi'ne uygun itirazları sunmak için kararların gerekçelerini beklemektedir; Spor Tahkim Mahkemesi (TAS) ise olası son bir başvuru mercii olarak değerlendirilmektedir."

Arjantin Federasyonu'nun hukuk müşaviri Andrés Patón Urich, geçen cuma günü "DSports" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Cezaları abartılı buluyoruz ve bunların hafifletilmesi için çaba göstereceğiz." İspanyol "Cope"radyosunun aktardığına göre.

FIFA ayrıca, milli takımın Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları, Mısır, İsviçre, İngiltere ve İspanya karşısında oynadığı maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle disiplin yönetmeliğinin çeşitli maddelerine dayanarak Arjantin Federasyonu'na 321 bin dolar para cezası kesti.

Arjantin Milli Takımı, kendisine verilen cezalar kapsamında kendi sahasında oynayacağı gelecek iki maçını seyirci girişinin yüzde 50 kısıtlanmasıyla oynayacak.

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