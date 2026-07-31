Fildişi Sahili Futbol Federasyonu bugün cuma günü, 42 yaşındaki teknik direktörün resmî olarak 31 Temmuz 2026'da sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararının ardından Emerse Faé'nin "Filler" milli takımıyla olan yolculuğunun sona erdiğini açıkladı.

Federasyon, resmî açıklamasında Faé'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceğini teyit ederek, teknik direktöre "görev süresi boyunca millî takıma gösterdiği bağlılık, profesyonellik ve hizmet" için derin teşekkürlerini sundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımın gelişimine yaptığı katkıyı ve onun liderliğinde elde edilen ve modern Fildişi Sahili futbol tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak sonuçları takdirle karşılıyoruz."

Federasyonun yürütme kurulu, Faé'ye en içten tebriklerini sunarak kendisine "kariyerinde daimi başarılar" diledi ve millî takıma yeni bir teknik direktör atanması ile teknik ekibinin oluşturulmasına ilişkin kararları uygun zamanda açıklayacağını belirtti.

Rakamlar ve tarihle dolu bir miras

Fransa'nın Nantes şehrinin evladı, Fildişi Sahili'nden dikkat çekici bir teknik miras bırakarak ayrılıyor. Görev süresi boyunca millî takımı 36 maçta yönetti; bu maçlarda 25 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 7 mağlubiyet elde etti.

Faé'nin en öne çıkan başarısı, Fildişi Sahili'ni kendi evinde 2023 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıması olarak kalıyor; bu, "Filler"i kıta futbolunun ön saflarına geri getiren bir unvan oldu.

Ayrıca millî takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyarak bir başka tarihi başarıya imza atmayı başardı; bu, ülkenin 2014 sürümünden bu yana ilk Dünya Kupası görünümü oldu ve takımın kalesinin tek bir golle bile sarsılmadığı kusursuz bir eleme yolculuğunun ardından geldi.

Böylece, sözleşmesinin sonunda ayrılması beklenen Emerse Faé dönemine perde inerken, Fildişi Sahili Federasyonu elde edilenlerin üzerine inşa etmeyi sürdürebilecek bir halef arayışına başlıyor.