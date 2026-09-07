Belçika Futbol Federasyonu, bugün pazartesi günü, şeffaflık ve yönetişim konusundaki ciddi endişelere ve Folarin Balogun'u Dünya Kupası'nda zorunlu men cezasını çekmekten muaf tutan karara işaret ederek, Gianni Infantino'yu FIFA başkanlığı için yeni bir dönemde desteklemeyeceğini doğruladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nda ticari payların satılmasına yönelik tartışmalı önerisinin öfkeli tepkilere yol açmasının ardından artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Bu muhalefete rağmen, FIFA başkanı pazar günü, kendisini 2031 yılına kadar görevde tutacak yeni bir dönem için önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayı planladığını açıkladı.

Bugün pazartesi günü yayımlanan bir açıklamada, Belçika Futbol Federasyonu, Infantino'yu desteklemeyi reddetmesinin, FIFA'nın gelişmiş projeler girişimiyle ilgili ve Balogun'un aldığı kırmızı kartın ele alınışı konusunda "herhangi bir şeffaflık" göstermemesinden kaynaklandığını belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) planı kapsamında, FIFA, Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırım şirketlerine 4,2 milyar dolar karşılığında satmayı önermişti. Bu plan, açıklanmasından birkaç gün sonra, spor camiasındaki sert eleştirilerin ardından 1 Ağustos'ta hızla geri çekildi.

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Belçika Futbol Federasyonu, bu meseleyle ilgili bazı önemli kararların ve değerlendirmelerin şimdiye kadar yeterli gerekçelerle desteklenmediğine ve bunun da sürecin şeffaflığı ile yönetişimi konusunda soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekti.

Federasyon şunları ekledi: "Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ile yakın temas hâlindeyiz ve birlikte, karar alma süreci ile bunu izleyecek adımlar konusunda net yanıtlar almaya çalışıyoruz."

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Infantino'nun liderliğine olan güvenini yitirdiğini açıklayarak ve daha önce Dünya Kupası dahil FIFA turnuvalarını boykot etmekle tehdit ederek, Infantino'nun istifasını isteyen çağrılara öncülük etti.

İngiltere Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere artan sayıda üye federasyon, Infantino'nun yeniden seçilmesine yönelik desteğini geri çekti.

Balogun meselesi

Balogun'la ilgili olarak Belçika Futbol Federasyonu, FIFA'nın müdahalesine tatmin edici bir açıklama getirmediğini ya da gelecekte benzer disiplin meselelerinin nasıl yönetileceğini netleştirmediğini söyledi.

Anlaşmazlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu aramasının ardından patlak verdi; bu, FIFA'yı, Balogun'un Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görmesine neden olan müdahalesi nedeniyle aldığı bir maçlık zorunlu men cezasını ertelemeye yöneltti.

Bu karar, forvet oyuncusunun Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmek için oynanan kritik maçta Belçika'ya karşı sahaya çıkmasına imkân tanıdı.

Belçika Federasyonu Başkanı Pascale Van Damme şöyle dedi: "Olayların üzerinden iki ay geçmesine rağmen, sorularımızın hâlâ yanıtsız kaldığını görüyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "İlgili tüm taraflar için şeffaflık ve netlik büyük önem taşıdığından, gerekli açıklamaları talep ediyor; aynı zamanda benzer durumların gelecekte net, tutarlı ve etkili bir şekilde ele alınabilmesi için mevcut prosedürleri iyileştirme yollarını araştırmak istiyoruz."

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Belçika Federasyonu, FIFA'dan Balogun meselesini resmen 15 Ekim'de yapılacak bir sonraki FIFA Konseyi toplantısının gündemine eklemesini talep etti.