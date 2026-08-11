Transfer piyasasındaki tüm beklentileri altüst eden bir hamleyle, Trabzonspor Kulübü ağır topların yer aldığı bir transferi sonuçlandırarak, Mısırlı milli yıldız Muhammed Salah'ı Liverpool'dan 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle kadrosuna kattı; öyle bir yıldırım mücadelesinin ardından ki tüm adaylıklar rakibi Beşiktaş'ın lehine işaret ediyordu.

Türk kulübünün resmen açıkladığı bu transfer, Salah'ın İngiliz sahalarındaki efsanevi kariyerine bir son verirken, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kariyerinde yeni ve heyecan verici bir sayfa açtı.

Trabzonspor, 2026/2027 yeni sezonuna güçlü bir başlangıç için hazırlanıyor; yola önümüzdeki cumartesi, 15 Ağustos'ta Kasımpaşa ile karşılaşarak çıkacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2026/2027 yeni sezonu müsabakaları kapsamında Türkiye Ligi'ndeki ilk maçlarını oynayacak.

Trabzonspor, Türkiye Ligi sezonundaki yolculuğuna önümüzdeki cumartesi, bu ayın 15 Ağustos'una denk gelen tarihte Kasımpaşa ile karşılaşarak başlayacak.

"beIN Sports" kanal ağı, Mısırlı milli yıldız Muhammed Salah'ın takımı Trabzonspor ile birlikte Türkiye Ligi'ndeki en önemli maçlarını, kanal ağının yanı sıra çeşitli dijital platformlarında da yayınlayacağını açıkladı.

Katarlı kanal ağı, sosyal medya sitesi "X" üzerindeki hesabından şunları paylaştı: "beIN, Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile birlikte Türkiye Süper Ligi'ndeki en önemli maçlarını, bu ayın 15'inden itibaren kanal ağı üzerinden ve öncü dijital platformu TOD by beIN aracılığıyla canlı ve özel olarak yayınlamayı planlıyor."