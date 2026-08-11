Barcelona, yeni sezonun başlamasına birkaç gün kala acı bir darbe aldı. Kulüp, İsveçli oyuncusu Roony Bardghji'nin sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını resmen açıkladı.

Barcelona'nın açıklaması, son saatlerde ortaya çıkan endişeleri doğrular nitelikteydi. Oyuncu, takımın antrenmanları sırasında sakatlanmış, sakatlığın ciddiyetine ve uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimaline dair ilk işaretler ortaya çıkmıştı.

Katalan kulübü, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Bardghji'nin önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını belirtti; ancak ameliyatının gerçekleşmesi ve durumunun tam olarak değerlendirilmesi beklenirken sahalardan uzak kalacağı sürenin ne kadar olacağını açıklamadı.

İsveçli oyuncu için darbenin ağırlığını artıran nokta ise, mevcut sakatlığın Kopenhag'da forma giydiği dönemde daha önce ön çapraz bağ yırtığı yaşadığı aynı sağ dizinde meydana gelmesi.

20 yaşındaki Bardghji, geçen sezon farklı kulvarlardaki 28 resmi maçta Barcelona forması giymesinin ardından yeni sezona hazırlanıyordu.

Oyuncu, İspanya Ligi'nde 21 maça çıktı; buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç, İspanya Kral Kupası'nda 1 maç ve İspanya Süper Kupası'nda 1 maç oynadı, 2 gol atıp 4 asist yaptı.

Oyuncunun cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymasının, Barcelona ile ilgili planlarına ağır bir darbe vurması bekleniyor; özellikle çapraz bağ sakatlığı genellikle sahalara dönmeden önce uzun bir iyileşme ve rehabilitasyon süreci gerektiriyor.

Bardghji, yaz transfer döneminde Barcelona'daki geleceğiyle ilgili spekülasyonların dolaştığı oyunculardan biriydi; zira kiralık ya da geri satın alma seçeneği bulunan bir transferle ayrılmaya açıktı.

Ancak yeni sakatlık, hem oyuncunun hem de kulübün hesaplarını altüst edebilir; çünkü artık odak noktası yeni bir adres aramaktan ziyade iyileşme sürecine ve sahalara dönüşe kaydı.

İsveçli kanat oyuncusunun sakatlığı, yeni sezona hazırlanan Barcelona için son derece zor bir zamanda geldi ve bu kayıp, resmi müsabakaların başlamasından önce takım için ek bir darbe oldu.

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