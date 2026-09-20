Resmi açıklama: Barcelona yıldız oyuncusunu birkaç haftalığına kaybetti

Barcelona'nın savunmacısı Andreas Christensen, sol bacağının dörtbaşlı uyluk kasının ön düz kasında (rektus femoris) yaşadığı kas sakatlığının ardından yeni bir darbe aldı; bu sakatlık kendisini önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak tutacak.

Barcelona bugün pazar günü, Danimarkalı savunmacının dün cumartesi Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaşadığı sakatlığa dair resmi tıbbi raporu açıklayarak, oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

Christensen bugün sabah, sol dörtbaşlı uyluk kasının ön düz kasında (rektus femoris) kas sakatlığı yaşadığını doğrulayan çeşitli tıbbi tetkiklerden geçti.

Barcelona açıklamasında, oyuncunun "önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacağını, dönüşe hazır olup olmadığının ise durumundaki gelişmeye göre belirleneceğini" ifade etti.

30 yaşındaki savunmacı, Sevilla karşısında ilk 11'de yer almıştı; bundan önce Racing maçında da forma giymiş ve Brezilyalı Raphinha'nın Endülüs ekibinin filelerine gönderdiği ilk golde asisti yapmıştı.

Ancak Christensen, 58. dakikada Rubi Yor ile girdiği bir ikili mücadele sırasında sakatlanınca maçı tamamlayamadı.

Danimarkalı savunmacı, sol bacağında yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu ve oyuna devam edemeyeceğini anlayınca hızla sağlık ekibinin müdahalesini istedi.



Christensen sahayı terk etti ve yeni bir sakatlığın süreklilik ve performansını bir kez daha sekteye uğratmasının ardından, talihsizliğine inanamayarak Pizjuan Stadı'nın yedek kulübesinde ağlar halde buldu kendini.

Christensen'in Barcelona'daki serüveni, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmış olmasına rağmen, beklenen katkılarını sunmasına engel olan ve onu hem sportif hem de psikolojik açıdan etkileyen sakatlıklar nedeniyle tekrar eden darbeler aldı.

2025-2026 sezonunda savunmacı, ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle Barcelona ve ülkesinin milli takımıyla 32 maçta forma giyemedi; ayrıca bacak kaslarındaki ağrılar nedeniyle 3 maçta daha sahalardan uzak kaldı.

2024-2025 sezonunda ise aşil tendonundaki bir sorun nedeniyle 37 maçta yer alamadı; buna ek olarak kas ağrıları nedeniyle 16 maçta daha sahalardan uzak kaldı.

Sol dörtbaşlı uyluk kasının ön düz kasındaki (rektus femoris) kas sakatlığı, Christensen'i teknik direktör Hansi Flick'in ekibinden birkaç hafta uzak tutacak yeni sebep haline geldi.



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