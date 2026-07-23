Barcelona kulübü, genç Arap yeteneklerini kadrosuna katma politikasını sürdürüyor. Katalan kulübü bugün perşembe günü, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi el-Mimuni ile anlaştığını açıkladı.

Katalan kulübü, "X" platformundaki hesabından yaptığı resmi açıklamada, Belçika'nın Royal Charleroi kulübüyle 17 yaşındaki el-Mimuni'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı; ancak mali detaylar ya da sözleşme süresi hakkında bilgi vermedi.

Barcelona, el-Mimuni'nin 19 yaş altı takımına katılacağını belirtti. Bu takım, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in de birkaç ay önce Mısır'ın Ahly kulübünden gelerek Blaugrana ile kariyerine başladığı takımın aynısı.

El-Mimuni, Belçika futbolunun geleceği parlak isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Defansif orta saha mevkiinde oynayabilen oyuncu, 8 numara pozisyonunda da görev alabiliyor. Yüksek teknik becerileri, oyun kurma ve pas yeteneğiyle öne çıkıyor.

Mehdi el-Mimuni; taktiksel zekası, kendine özgü oyun vizyonu ve maçın temposunu merkezden yönetme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri, bazılarının onu Barcelona efsanesi Sergio Busquets ile karşılaştırmasına yol açtı. Ayrıca aralarında Hollanda'nın PSV Eindhoven'ının ve başta Newcastle olmak üzere bir dizi Premier Lig kulübünün bulunduğu birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekmişti.

Genç oyuncu, hem Fas hem de Belçika vatandaşlığını taşıyor; bu durum, önümüzdeki yıllarda iki milli takımdan birini temsil etme hakkını kendisine veriyor.