Barcelona kulübü, UEFA'nın Negreira davasıyla ilgili işlemleri yeniden devreye soktuğunu öne süren haberlere yanıt vermek amacıyla resmi bir açıklama yaptı ve davanın yeniden açılmadığını, soruşturmaların 2023 yılından bu yana hiçbir zaman kapatılmadan devam ettiğini vurguladı.

Barcelona açıklamasında, UEFA'nın son açıklamasının kulübe karşı herhangi bir yeni işlemin açılması, yeniden açılması ya da yeniden devreye sokulması anlamına gelmediğini, yalnızca Real Madrid tarafından sunulan belgelerin alındığının teyit edildiğini ve soruşturmacıların bu belgeleri hâlihazırda süren soruşturma kapsamında değerlendireceğini vurguladı.

Barcelona, Negreira davasının yeniden açıldığını yalanladı

Katalan kulübü, UEFA'nın işlemlerinin 2023 yılında, uygun gördükleri işlemleri yürütmekle görevlendirilen iki soruşturmacının atanmasının ardından başladığını açıkladı ve Barcelona'nın geçen süre boyunca bu soruşturmacıların tüm taleplerine uyduğunu vurguladı.

Barcelona, UEFA'nın açıklamasının bizzat "devam eden soruşturma" ve "sürmekte olan inceleme" ifadelerini açıkça kullandığına dikkat çekti; kulübe göre bu durum, davanın yeniden açılmasından ya da yeniden devreye sokulmasından söz edilebilecek şekilde hiçbir zaman kapatılmadığını teyit ediyor.

Barcelona ayrıca, UEFA'nın açıklamasının Real Madrid tarafından sunulan belgelerin içeriğine ya da değerine ilişkin herhangi bir değerlendirme içermediğini, yalnızca bu belgelerin alındığına ve etik ile disiplin müfettişleri tarafından incelemeye tabi tutulduğuna işaret etmekle yetindiğini ekledi.

"Real Madrid'e uygun zamanda yanıt vereceğiz"

Barcelona, bir sonraki adıma ilişkin kararın UEFA soruşturmacılarına ait olduğunu vurgulayarak, soruşturmacıların şimdiye kadar kulübe herhangi bir yeni talep yöneltmediklerini, aynı şekilde Real Madrid'in şikâyetini de Barcelona'ya iletmediklerini belirtti.

Kulüp, herhangi bir yeni talep alması ya da Real Madrid'in şikâyetinin kendisine iletilmesi hâlinde, davanın başından beri yaptığı gibi uygulanan prosedürlere göre bunlara yanıt vereceğini ifade etti.

Bu gelişme, Real Madrid'in UEFA'ya yaptığı şikâyetin, İspanya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın aldığı ödemelere ilişkin çok sayıda belge ve kanıt içerdiğini açıklamasının ardından geldi; Real Madrid, soruşturma konusu olan olayların rekabetin dürüstlüğüne ve hakemlik sistemine duyulan güvene zarar verdiğini değerlendiriyor.

Barcelona, UEFA karşısındaki konumuna dayanıyor

Barcelona yanıtında, yürürlükteki mevzuata göre Avrupa'daki işlemlerin, hâlihazırda İspanya'da görülmekte olan ceza davasının sonucuna bağlı olduğuna işaret etti ve bu durumun geçerliliğini koruyacağını vurguladı.

Kulüp ayrıca, soruşturmanın başlamasından bu yana Avrupa kupalarına katılmak için UEFA lisansını herhangi bir itirazla karşılaşmadan aldığını delil olarak gösterdi ve UEFA müsabakalarına normal bir şekilde katılmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Barcelona açıklamasının sonunda, yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olduğunu bir kez daha teyit etti ve basına açık bir mesaj yönelterek, UEFA'nın son açıklamasının yol açtığı tartışma ile Real Madrid'in UEFA'ya sunduğu belgeleri istismar etmesi karşısında, bu davayla ilgili bilgileri ele alırken "titizlik ve doğruluk" çağrısında bulundu.