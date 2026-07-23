Inter Miami'nin Brezilyalı Casemiro'nun transferini duyurmasının ardından yaşadığı sevinç uzun sürmedi; zira Amerikan Ligi Birliği bu transferle ilgili bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Casemiro, dün çarşamba günü Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak Inter Miami saflarına katıldı ve başta Lionel Messi ile Luis Suarez ikilisi olmak üzere Amerikan takımındaki birçok yıldıza dahil oldu.

İngiliz "The Sun" gazetesinin ortaya çıkardığı resmi bir açıklamada Amerikan Ligi Birliği, Inter Miami'nin müzakere kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili olarak Casemiro transferi hakkında bir soruşturma başlattığını belirtti.

Bu iddialar, kulüplere müsabakada kayıtlı olmayan uluslararası oyuncularla müzakere önceliği tanıyan bir sistem olan "keşif hakları" ile ilgilidir.

Bu sisteme göre, bir oyuncunun keşif hakları başka bir kulüp adına kayıtlıysa, hiçbir kulüp söz konusu hakları elde etmeden ya da o kulüple bir anlaşmaya varmadan bu oyuncuyla müzakerelere giremez.

Los Angeles Galaxy kulübü Casemiro'nun keşif haklarına sahipti; bu durum Inter Miami'yi 750 bin sterlin ödemeye zorlayabilir.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birlik, ilgili tüm bilgileri topluyor ve inceleme tamamlanana kadar başka bir yorum yapmaktan kaçınacaktır."

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Inter Miami kulübü ile Los Angeles Galaxy kulübü, Casemiro'yu kadroya katmak için yetenek keşif önceliği konusunda bir uzlaşmaya varmış olsa da, şartlar manipülasyon soruşturması sona erdiğinde açıklanacaktır."

Inter Miami kulübünün Casemiro'nun keşif hakları karşılığında Los Angeles Galaxy kulübüne ödeyeceği ücretin miktarının, soruşturmanın sona ermesinin ardından belirlenmesi öngörülüyor.