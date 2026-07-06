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Donald Trump InfantinoVANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Resmi açıklama... Almanya, Trump ile ilgili acil bir talepte bulunarak “Balugon skandalı” krizine müdahale etti

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
Almanya
F. Balogun
ABD
Belçika
Almanya

Birçok kişi Infantino’dan açıklama talep ediyor

  Alman Futbol Federasyonu, FIFA’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun ile ilgili kararının yarattığı krizin ortasında kaldı. FIFA, Bosna-Hersek maçında aldığı kırmızı kartın askıya alınmasının ardından Balogun’un Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynanacak maça çıkmasına izin vermişti.

Son saatlerde, FIFA Başkanı Gianni Infantino üzerindeki baskı arttı; zira tartışmalı kararın ardından sert eleştirilere maruz kaldı. Şimdi ise pek çok kişi açıklama talep ediyor.

Aynı durum, FIFA Başkanı Infantino’nun Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ABD’nin Başkanı Donald Trump’tan Balogun’un oynamasına izin verilmesi için bir telefon alıp almadığını açıklamasını isteyen Alman Futbol Federasyonu için de geçerli.

 Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neudörr bir açıklama talep ederek, “FIFA’nın itibarı söz konusu” dedi.

Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada şöyle devam etti: “Amerikalı oyuncu Fularin Balogun’a verilen kırmızı kartın askıya alınma kararının öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında bir telefon görüşmesi yapıldığına dair haberlere FIFA’nın acilen yanıt vermesi gerekiyor.”

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
BEL

Sözlerini şöyle tamamladı: “Sporda etkili bir siyasi müdahale olduğu izlenimi, hızlı ve kesin bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır… Rekabetin adaleti ve FIFA’nın güvenilirliği söz konusu.”

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