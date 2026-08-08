Suudi Kadisiye forması giyen forvet Abdullah es-Salim, kendisini mevcut transfer döneminde Hilal'e transfer olacağına dair haberlere bağlayan iddialara noktayı koydu ve kulübünde kalacağını, dikkatini yeni sezona verdiğini vurguladı.

Es-Salim, Suudi "eş-Şarku'l-Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kadisiye'de istikrarlıyım ve devam ediyorum, kulübüme hizmet etmeye çalışıyorum. Bu tekliflerle ilgili kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum."

Kadisiye'nin forveti, takımın yeni sezondaki hedeflerinin sadece rekabet etmenin ötesinde olduğunu ekleyerek şunu vurguladı: "Bu sezon hedefimiz takımla bir şampiyonluk kazanmak."

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Es-Salim, Kadisiye'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı hazırlıkları övdü ve "İspanya kampı çok başarılıydı" diyerek takımın yeni sezon müsabakalarının başlaması öncesindeki hazır oluşuna işaret etti.

Kadisiye'nin forveti ayrıca kulüp yönetiminin geçmiş sezonlarda yaptığı çalışmayı da takdir etti; yönetimin takımın projesini kurmak ve geliştirmek için büyük çaba harcadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Kadisiye yönetimi geçen sezonlarda kulübün projesinin başarısı için çok çalıştı."

Es-Salim açıklamalarını, Kadisiye'nin geçmişteki çalışmanın meyvelerini toplamaya yaklaştığını vurgulayarak tamamladı ve "Bu sezonun meyvelerin toplanacağı bir sezon olacağını düşünüyorum" diyerek şu anki durumda takımla geleceğine dair spekülasyonlara kapıyı kapattı.