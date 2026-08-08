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Resmi açıklama: Al Hilal, transfer döneminin sonuna kadar Al Qadsiah'ın yıldızını kapacak mı?

Al Hilal
Al Qadsiah
A. Al Salem
Premier Lig
Suudi Arabistan

Sahte müzakereler

Suudi Kadisiye forması giyen forvet Abdullah es-Salim, kendisini mevcut transfer döneminde Hilal'e transfer olacağına dair haberlere bağlayan iddialara noktayı koydu ve kulübünde kalacağını, dikkatini yeni sezona verdiğini vurguladı.

Es-Salim, Suudi "eş-Şarku'l-Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kadisiye'de istikrarlıyım ve devam ediyorum, kulübüme hizmet etmeye çalışıyorum. Bu tekliflerle ilgili kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum."

Kadisiye'nin forveti, takımın yeni sezondaki hedeflerinin sadece rekabet etmenin ötesinde olduğunu ekleyerek şunu vurguladı: "Bu sezon hedefimiz takımla bir şampiyonluk kazanmak."

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Es-Salim, Kadisiye'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı hazırlıkları övdü ve "İspanya kampı çok başarılıydı" diyerek takımın yeni sezon müsabakalarının başlaması öncesindeki hazır oluşuna işaret etti.

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ALS
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Al Qadsiah
ALQ
Premier Lig
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Al Hilal
HIL
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Kadisiye'nin forveti ayrıca kulüp yönetiminin geçmiş sezonlarda yaptığı çalışmayı da takdir etti; yönetimin takımın projesini kurmak ve geliştirmek için büyük çaba harcadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Kadisiye yönetimi geçen sezonlarda kulübün projesinin başarısı için çok çalıştı."

Es-Salim açıklamalarını, Kadisiye'nin geçmişteki çalışmanın meyvelerini toplamaya yaklaştığını vurgulayarak tamamladı ve "Bu sezonun meyvelerin toplanacağı bir sezon olacağını düşünüyorum" diyerek şu anki durumda takımla geleceğine dair spekülasyonlara kapıyı kapattı.

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