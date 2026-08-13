Zamalek'in yıldızı Abdullah El-Said, emekliliği düşündüğüne dair haberlerin çıkmasının ardından, yeni sezonda Beyaz Kale'de devam etmeye ilişkin tutumunu açıklamak için resmi bir açıklama yayımladı.

Birçok basın raporuna göre gecikmiş alacakları nedeniyle El-Said'in (41 yaşında), gelecek sezona hazırlık kapsamındaki Zamalek kampına katılmaması, son günlerde büyük tartışmalara yol açtı.

Ayrıca El-Said'in menajeri Muhammed Abdülhadi, oyuncunun Zamalek ile sözleşmesini feshetmek istediğini açıkladı ve "Facebook" sayfası üzerinden şunları söyledi: "Abdullah El-Said, kulüp yönetim kurulunun kendisine gerek manevi gerek medyatik açıdan yaptığını düşündüğü kötü muamele nedeniyle, Zamalek Kulübü ile sözleşmesini resmen sona erdirmeyi talep etti."

Ancak Ahly, İsmailiya ve Pyramids'in eski oyuncusu Abdullah El-Said, bugün perşembe günü yayımladığı resmi açıklamada tüm ayrıntıları netleştirdi ve şöyle dedi: "Zamalek Kulübü'nün muhteşem taraftarlarına: Zamalek Kulübü adındaki büyük bir yapıya katıldığım ilk andan itibaren, kendimi bu büyük ailenin bir parçası, bu muhteşem kulübün evlatlarından biri ve taraftarlarından biri olarak görüyorum. Bu dönemde yaşadıklarım hayatımda sahasında yalnızca bir kez yaptığım bir iş değil, benden sevgi ve takdirden başka bir şey görmediğim bu taraftarların arasında geçen futbol kariyerimin en önemli duraklarıydı."

"Instagram" resmi sayfası üzerinden şunları ekledi: "Son saatler boyunca hakkımda söylenen her şey tamamen gerçek dışıdır. Ben hiçbir zaman Zamalek Kulübü'ne başkaldırmadım ve ne olursa olsun ayrılma seçeneği asla Zamalek'i ve onun muhteşem taraftarlarını kaybetmek olmayacak. Burada bulunmaktan onur duydum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten sevdiğim bu formayla emekli olmayı ve futbol yolculuğumu sonlandırmayı düşündüm; bu, mutlaka gelecek olan bir an. Bu konu biraz zaman aldı ve takımın hazırlık döneminin başlangıcına denk geldi, dolayısıyla onlarla birlikte başlangıçta bulunamadım. Her durumda gerçek anlamını hissettiğim bu ailenin bir ferdi olarak, Zamalek Kulübü'ne, taraftarlarına, yönetim kuruluna ve aldığı kararlara tam saygımı ve takdirimi teyit ediyorum ve bu sezon onun saflarında yer almaktan onur duyuyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Muhteşem taraftarlara, Zamalek'in çıkarını her şeyin önünde tutacağıma söz veriyorum ve gelecek sezon tüm kupalarda mücadele edeceğime, savaşacağıma söz veriyorum. Yaşasın Zamalek, yaşasın vefalı taraftarları."











