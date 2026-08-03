ABD Millî Takımı, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini uzattığını açıkladı. Böylece Pochettino, takımı 2030 Dünya Kupası'na kadar çalıştırmaya devam edecek ve bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ayrılabileceğine dair spekülasyonlar da son bulmuş oldu.

Amerikan Futbol Federasyonu, çalışmaların daha rekabetçi bir millî takım inşa etmenin temellerini attığına ikna olduktan sonra 2024 yılında başlayan projeyi sürdürmek istedi.

Takım, ev sahibi olarak katıldığı Dünya Kupası'nda son 16 turunda Belçika'ya 4-1 yenilerek elenmesine rağmen, Pochettino'nun çalışmalarına ilişkin iç değerlendirme olumluydu; ayrıca sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmeler turnuvadan önce başlamıştı.

Amerikan Futbol Federasyonu'nun İcra Direktörü ve Genel Sekreteri JT Batson şunları söyledi: "Mauricio ve ekibi, ABD'de futbolun geleceğine inanıyor. Yeni projemiz, Amerikan erkek millî takımının kaydettiği ilerlemeden ve Amerikan Futbol Federasyonu'nun sahip olduğu ivmeden yararlanmamıza olanak tanıyor."

Bir teknik direktörden daha fazlası

Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, uluslararası elit düzeyde ek bir adım atmayı hedefleyerek yeni bir döneme başlayacak.

Yeni sözleşme, A Millî Takım'ı çalıştırmanın yanı sıra Amerikan Futbol Federasyonu yapısı içindeki sorumluluklarını da genişletiyor. Pochettino, ayrıca altyapı futbolunun geliştirilmesinde, antrenörlerin eğitilmesinde ve ülkedeki profesyonel liglerle koordinasyonda da yer alacak.

Pochettino şöyle konuştu: "Erkekler Dünya Kupaları'nı kazanmak için yarışmak ve futbolu tüm toplumlarda en çok yapılan spor hâline getirmek gibi net hedeflerimize ulaşmak için önümüzde daha çok iş olduğunu biliyoruz. Mauricio ve ekibinin, bu hedefleri gerçekleştirmek için gereken zorlu çalışmayı yürütmek üzere hepimizle iş birliği yapmaya kararlı olması beni son derece mutlu ediyor."

Pochettino'nun görevini sürdürmesi, gelecek Dünya Kupası'na hazırlanırken bir futbol gücü olarak konumunu sağlamlaştırmayı amaçlayan bir ülkede istikrar adına atılmış bir adım anlamına geliyor.