Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, devam eden yaz transfer döneminin sona ermesinden önce Aston Villa'dan İngiliz Ollie Watkins'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

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Bu adımla birlikte, "Zaîm"in Fransız Karim Benzema ile mali bir sözleşme feshi anlaşması imzaladığına işaret eden haberlerin ışığında, Benzema'nın Al Hilal'den ayrılığı kesinleşmiş oldu.

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Al Hilal, transferi "X" sitesindeki hesabından paylaştığı resmi bir videoyla duyurdu. Videoda Watkins, Al Hilal forması giymiş halde görünerek "Mavililer"in kadrosuna resmen katıldığını açıkladı.

Oyuncu da kendi resmi hesaplarından bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Muhteşem 6 yıl sona erdi. Harika anılar için ve gerek sevinç gerek zorluk anlarında bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu kulübe veda etmek hiçbir zaman kolay değil, çünkü sahanın içinde ve dışında hayatımın büyük bir parçasıydı."

Watkins, önümüzdeki dönemde Al Hilal'in yeni forveti olacak. Sağ ve sol kanat mevkiinde West Ham'dan gelen Hollandalı Crysencio Summerville de kadroda yer alırken, Brezilyalı Gabriel Martinelli transferinin sonuçlandırılmasına ilişkin haberler de artıyor.