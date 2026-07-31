İtalyan kulübü Genoa, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Arnavut oyuncusu Mario Mitaj ile mevcut yaz transfer döneminde resmen anlaştığını duyurdu. Böylece oyuncu, Roshn Ligi'nde geçirdiği yalnızca bir sezonun ardından yeniden Avrupa sahalarına dönüyor.

Mitaj, Genoa saflarına bir sezonluk kiralık olarak katıldı. Anlaşmada, teknik ekibin oyuncunun seviyesinden memnun kalması hâlinde, kiralık döneminin sonunda İtalyan kulübüne sözleşmesini kalıcı olarak satın alma hakkı tanıyan bir madde de yer alıyor.

Transfer, iki taraf arasındaki görüşmelerin ardından gerçekleşti. Genoa sol kanadını uluslararası tecrübeye sahip bir isimle güçlendirmek isterken, Al-Ittihad da yeni sezon başlamadan önce kadrosunu yeniden düzenleme planı çerçevesinde oyuncunun ayrılmasına onay verdi.

Ayrıca oku: Kulis isyanı ve maskenin düşmesi: Yaisle, Al-Ahly'ye verdiği sözü nasıl çiğnedi?

Mitaj, 2024 yazında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan gelerek Al-Ittihad'a katılmış ve iki sezon önce lig ile Kral Kupası'ndan oluşan iki kupayı kazanmayı başarmıştı.

Arnavut oyuncu, İtalya Ligi'nde eski seviyesine kavuşmayı ve düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmayı umuyor; bu sayede önümüzdeki dönemde Arnavutluk Milli Takımı'ndaki yerini korumayı hedefliyor.

Mitaj'ın önümüzdeki saatlerde Genoa antrenmanlarına katılması ve yeni sezon müsabakalarına hazırlık kapsamında takımla resmi yolculuğuna başlaması bekleniyor.