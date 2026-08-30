Resmen: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na yeni başkan seçildi

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Genel Kurulu, bu pazar günü, Bedr el-Rezizâ başkanlığındaki listenin federasyon yönetim kurulu başkanlığını önümüzdeki dönem için kazandığını onayladı.

Seçim, tezkiye yoluyla sonuçlandı; öne çıkan tek listenin tüm seçim şartlarını ve kurallarını yerine getirdiğinin teyit edilmesinin ardından oylamaya başvurulmadı.

Bedr el-Rezizâ listede yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenirken, Luay Mişabi başkan yardımcılığı görevine getirildi. Liste ayrıca yönetim kurulu üyeliği için 7 isim içeriyordu: Lemyâ bin Bühyân, Fahd el-Mansûr, Selman es-Südeyrî, Sâmir es-Sa'dûn, Ömer el-Cüreysî, Nicolas Coward ve Gerard Rudi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu altıncı dönem yönetim kurulu seçim komitesi, geçtiğimiz çarşamba günü, itiraz ve şikâyet işlemlerinin tamamlanması ile adayların çekilmesi için ayrılan sürenin sona ermesinin ardından, başkanlık, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevleri için nihai aday listesini açıklamıştı.

Nihai listenin onaylanması, seçim süreci için belirlenen ve daha önce geçtiğimiz 16 Temmuz'da duyurulan takvim çerçevesinde gerçekleşti. Seçim, sonunda oylamaya gerek kalmadan tek listenin lehine tezkiye yoluyla sonuçlandı.

Böylece Bedr el-Rezizâ, Yasir el-Mishal'in yerine, 4 yıl süreyle Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanı olarak yeni görev dönemine başlıyor.

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