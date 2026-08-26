Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulunun altıncı dönemine ilişkin seçim komitesi, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği için aday olanların nihai listesini açıkladı.

Bu, itirazlar ve şikâyetler aşamalarının tamamlanmasının ve adayların çekilmesi için belirlenen sürenin sona ermesinin ardından, geçtiğimiz 16 Temmuz'da ilan edilen seçim takvimine uygun olarak gerçekleşti.

Komite, 8 Ağustos tarihinde adayların ön listesini açıklamış, ardından Suudi Spor Tahkim Merkezi nezdinde itiraz ve şikâyet sunmak için belirlenen süre 9 ile 13 Ağustos arasında başlamıştı. Merkez, sunulan itiraz ve şikâyetleri incelemiş ve bunlara ilişkin kararlarını vermiş, bu kararlar Suudi Spor Tahkim Merkezi'nden gelen bilgilere göre itirazların şeklen kabul edilip esastan reddedilmesini içermiştir.

Suudi Federasyonu, bugün yaptığı resmi açıklamada, itiraz ve şikâyet aşamasının sona ermesinin ardından komitenin seçim takviminde belirlenen prosedürleri tamamladığını, adayların çekilmesi için belirlenen sürenin dün (Salı) 25 Ağustos'ta hiçbir çekilme talebi alınmadan sona erdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçim yönetmeliğinin (8) maddesinde belirtilen ve (5) fıkrasında "başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için ön ve nihai aday listelerinin incelenip bu yönetmelikte belirtilen tüm şartları karşıladıklarının teyit edilmesinin ardından onaylanması" hükmüne dayanarak, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçim komitesi, federasyon yönetim kurulunun altıncı dönemine ilişkin seçimler için nihai aday listesini onayladı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul toplantısının (Pazar) 30 Ağustos'ta Riyad şehrinde yapılması planlanıyor.

Listede başkanlık makamı için Bedr bin Süleyman bin Abdullah el-Rezizaa, başkan yardımcısı olarak da Lueyy bin Ömer bin Avad Meş'abi yer aldı.

Üyelik koltuklarında ise: Lemya bint İbrahim bint Abdullah Behiyan, Fahd bin Adnan bin Abdurrahman el-Mansur, Selman bin Mut'ib bin Halid el-Sudeyri, Samer bin Abdullah bin Abdülkerim el-Sa'dun, Ömer bin Abdurrahman bin Ali el-Cüreysi, Nicholas Arthur Coward ve Gerard Bernard Rudy bulundu.

Komitenin daha önce, Şakir el-Useymi başkanlığındaki ikinci seçim listesini, tavsiyelerle ilgili (26/4) maddesine dayanarak şartları karşılamadığı gerekçesiyle tümüyle diskalifiye ettiğini belirtmek gerekir; zira genel kuruldaki üye kulüpler dışından tavsiyeler sunulmuştu. Ayrıca İngilizce ve tecrübe eksikliğiyle ilgili, temel nizamın (33/2) maddesi de gerekçe gösterildi.

Ayrıca Halid el-Gamdi başkanlığındaki üçüncü liste de, başkanlık adaylığının temel nizamın (33/2) maddesine göre şartları karşılamadığı değerlendirmesinin ardından diskalifiye edildi.

Komite ayrıca, başkanlık adaylığının temel nizamın (33/2) maddesine göre şartları karşılamadığı değerlendirmesinin ardından Ahmed el-Vedaî'yi de diskalifiye ederken, listesindeki diğer üyeleri kabul etti.

Aynı şekilde Fahd el-Gufeyli'nin listesi de, başkanlık adaylığının temel nizamın (33/2) maddesine göre şartları karşılamadığı değerlendirmesinin ardından diskalifiye edildi.

Diskalifiye, Hatim Hîmi'nin listesini de kapsadı; komite, başkanlık adaylığının temel nizamın (33/2) maddesine göre şartları karşılamadığını değerlendirmişti.

Yaser el-Mishal, Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası'na Amerika, Kanada ve Meksika'da grup aşamasından veda etmesinin ardından, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



