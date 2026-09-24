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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resmen: Real Madrid, Konaté'nin sakatlığının detaylarını açıkladı; sahalardan uzak kalacağı süre belirsiz

I. Konate
Real Madrid
Fransa
Fransa

Yeni transfer için felaket bir başlangıç

Tüm beklentileri altüst eden sürpriz bir gelişmede Real Madrid, savunmacısı İbrahima Konaté'nin Fransa Milli Takımı kampından ayrılmasından yalnızca birkaç saat sonra sakatlığının niteliğini açıklayarak, kritik bir dönemde takımın hazırlığına dair endişelere kapı araladı.

Kraliyet kulübü, az önce yaptığı resmi açıklamada, mevcut milli araya denk gelen dönemde Horozlar'ın kampından ayrılıp Madrid'e dönen Fransız savunmacı İbrahima Konaté'nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Fransa Futbol Federasyonu bugünün erken saatlerinde, Konaté'nin dizinde ağrı hissetmesinin ardından kamptan ayrıldığını açıklamış, o sırada ilk raporlar yalnızca hafif bir burkulmaya işaret etmişti.

Ancak Real Madrid'in açıklaması sakatlığın gerçek boyutunu ortaya koydu; kulüp, oyuncunun sağ bacağının yan bağında bir sakatlık yaşadığını, önümüzdeki dönemde durumunun değerlendirileceğini ve tedavi programının takip edileceğini doğruladı.

Kraliyet kulübü açıklamasında oyuncunun sahalardan uzak kalacağı resmi süreyi belirtmese de, İspanyol "Sport" gazetesi, sakatlığın korkulduğu kadar ciddi olmadığını ve oyuncunun son iki yılda Liverpool forması giydiği dönemde yaşadığı diz sorunları geçmişine rağmen sahalardan uzak kalacağı sürenin yalnızca iki haftayı bulabileceğini açıkladı.

Gazete, Konaté'nin İspanya Ligi'nde 10 Ekim'de Villarreal'e karşı oynanacak zorlu maça hazır olmasının beklendiğini eklerken, "Mundo Deportivo" gazetesi, oyuncunun o maça yetişme ihtimaline şüpheyle yaklaşarak dönüşünün gecikebileceğini vurguladı.



Bu sakatlıkla birlikte Konaté, sahalardan uzak kalacağı süre hâlâ belirsizliğini koruyan Federico Valverde'nin ardından, mevcut milli arada Real Madrid'de sakatlanan ikinci oyuncu oldu. Bu durum, teknik ekibi müsabakaların yeniden başlamasından önce zor bir konuma soktu.



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