Real Madrid'de sıra dışı bir gün yaşandı. Spor efsaneleri ve ekonomik başarı aynı çatı altında buluştu. Kraliyet kulübü, İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal'ın yönetim kuruluna katılması için ezici bir onay aldı. Bu adım, dünyaca ünlü bir ismin idari bir göreve getirilmesinin çok ötesinde anlamlar taşıyor.

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Florentino Perez, İspanyol sporunun en önemli simgelerinden birinin kulüp ailesine katılmasını kutlarken genel kurul, en az bunun kadar önemli başka haberlere de sahne oldu. Üyeler, güçlü mali tabloları ve gelecek sezon için 1,25 milyar euroluk rekor bütçeyi onayladı.

Üyelerin hem salonda hem de uzaktan katılımıyla Real Madrid City basketbol salonunda düzenlenen olağanüstü genel kurulda, Nadal'ın yönetim kurulunun yeni üyesi olarak atanması ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Aynı toplantıda 2025-2026 sezonunun mali sonuçları ve bir sonraki sezonun tahmini bütçesi de onaylandı. Bu tablo, kraliyet kulübünün sportif ve ekonomik hedeflerini açıkça yansıtıyor.

Rafael Nadal, oyların %99,5'ini alarak Real Madrid yönetim kurulunun yeni üyesi oldu. Toplam 1.713 oyun 1.704'ü atamasını desteklerken 4 üye karşı oy kullandı, 5 üye ise çekimser kaldı.

Karar, gündemi yalnızca İspanyol tenis efsanesinin yönetim kurulu üyeliğine atanmasının kulüp tüzüğünün 46. maddesi uyarınca onaylanmasından oluşan olağanüstü genel kurulda alındı.

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Nadal, kulüp temsilcileri tarafından coşkuyla karşılandı ve uzun süre alkışlandı. Bu an, Madrid kulübündeki özel konumunu gözler önüne serdi. Nadal, Real Madrid'in en tanınmış taraftarlarından biri olmasının yanı sıra 2011'den bu yana kulübün fahri üyesi.

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Florentino Perez de bu adımdan duyduğu mutluluğu gizlemedi ve Nadal'ın katılımının hem kulüp hem de Real Madrid başkanı olarak kendisi için özel bir gün olduğunu vurguladı.

Perez, üyelere yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hepimiz Rafael Nadal'ın ne kadar olağanüstü bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Adı şimdiden dünya spor tarihine kazınmış durumda. Nadir rastlanan bir başarıya imza atarak tüm dünyada hayranlık ve saygı uyandıran bir efsane haline geldi."

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Perez sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak onu yakından tanıma fırsatı bulanlar, büyüklüğünün başarılarının ve sayısız kupasının çok ötesine geçtiğini bilir. Rafa, sahada ve saha dışındaki kişiliği ve davranışları ile sporu büyük kılan değerlere olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde milyonların saygısını ve sevgisini kazanmış biri."

Perez: Nadal bizim evlatlarımızdan biri, katılımı basit bir atamanın ötesinde

Real Madrid başkanı, Nadal ile kraliyet kulübü arasındaki ilişkinin sportif hayranlığın sınırlarını aştığını vurguladı. Perez'e göre İspanyol tenis efsanesi, Madrid kulübünün evlatlarından biri ve kulübün renklerine derin bir duygusal bağla bağlı.

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Perez, "Bizim için çok özel bir anlam taşıyan bir şey var: Rafa bizim evlatlarımızdan biri. Real Madrid'in fahri üyesi, bu renkleri derinden hissediyor ve kulübe olan aidiyetini her zaman gururla dile getirdi" dedi.

Perez şöyle devam etti: "Bu yüzden yönetim kurulumuza katılması, olağanüstü bir ismin aramıza gelmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. İspanyol ve dünya sporunun en büyük efsanelerinden birinin, Real Madrid'in geleceği için çalışmanın sorumluluğunu ve gururunu bizimle paylaşmak istediği anlamına geliyor."

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Perez, Nadal'ın varlığının kulübün kimliğini, ilkelerini ve hedeflerini koruyarak gelecek nesiller için güçlü bir gelecek inşa etmeyi sürdürmesine yardımcı olacağına inandığını da belirtti.

İspanyol yıldıza doğrudan seslenen Perez, "Sevgili Rafa, Real Madrid yönetim kuruluna katılmayı kabul etmen bizim için büyük bir onur. Bu kulüp senin evin ve bu yeni görevle birlikte gurur ve heyecan dolu pek çok anı paylaşmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

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Nadal: Büyük bir sorumluluk, kulübün konumunu korumak için çalışacağım

Rafael Nadal ise Real Madrid yönetim kuruluna katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve kulübün dünya çapındaki konumu göz önüne alındığında üstlendiği sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduğunu vurguladı.

Nadal, "Bu büyük bir onur ve büyük bir mutluluk kaynağı. Real Madrid yönetim kurulunda yer almak büyük bir sorumluluk, çünkü bu kulüp babadan oğula geçiyor ve insanları birleştiriyor. Benim için de ailemi ve arkadaşlarımı maçları birlikte izlemek için bir araya getiriyor" dedi.

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Nadal şöyle ekledi: "Sorumluluğun büyüklüğünün tamamen farkındayım, çünkü Real Madrid küresel bir marka. Bu ağır bir sorumluluk ve zaman içinde öğrenip bu kulübün dünyanın en iyisi olmayı sürdürmesine katkıda bulunabilmek için bunu kabul ediyorum."

Nadal, Madrid kulübünün başarısının korunmasına katkı sağlama isteğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "İşlerin olduğu gibi kalması, başarılı bir kulüp olması ve önümüzdeki yıllarda da böyle devam etmesi için çalışacağım. Hala Madrid!"

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Nadal'ın olağanüstü bir spor kariyeri bulunuyor. İspanyol yıldız, 22'si Grand Slam turnuvalarında olmak üzere 92 tekler şampiyonluğu kazandı. Bunun yanı sıra iki olimpiyat altın madalyası ve İspanya Milli Takımı ile beş Davis Kupası zaferi elde etti, dünya tenis sıralamasında da zirveye yerleşti.

Real Madrid 1,25 milyar euroluk rekor bütçesini açıkladı

Genel kurulun öne çıkan tek gelişmesi Nadal'ın katılımı değildi. Mali rakamlar da kraliyet kulübü için güçlü haberler içeriyordu. Üyeler, 2025-2026 sezonunun hesaplarını ve gelecek sezon için yeni bir rekor niteliğindeki 1,25 milyar euroluk bütçeyi onayladı.

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Real Madrid Başkan Yardımcısı Pedro López Jiménez, mali sunumuna dikkat çekici bir açıklamayla başladı: "Uçak gemisinin makine dairesinde olup bitenlerin bir özetini sunacağım ki üst üste zaferler kazanmaya devam edebilsin."

López Jiménez şaka yollu şöyle ekledi: "Bazen top ağlarla buluşur, bazen buluşmaz, bazen de VAR belirleyici bir rol oynar."

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Hesaplara göre Real Madrid, 2025-2026 sezonu mali yılını 26,2 milyon euro net kârla kapattı ve üst üste 26. yıl pozitif sonuç elde etti.

Kulübün gelirleri de üst üste üçüncü sezon 1 milyar euro sınırını aşarak 1,221 milyar euroya ulaştı ve yeni bir rekor kırıldı. Kulübün öz varlığı ise 624 milyon euroya yükseldi.

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Real Madrid geçen sezon vergiler ve sosyal güvenlik primleri yoluyla devlet hazinesine 354 milyon eurodan fazla katkı sağladı. Bu rakam, kulübün ekonomik faaliyetinin büyüklüğünü ve mali etkisini gösteriyor.

Santiago Bernabeu ekonomik büyüme hedeflerine öncülük ediyor

Büyüme planlarında Santiago Bernabeu Stadı önemli bir paya sahip. Stadın gelirleri, henüz tam kapasiteyle faaliyete geçmemiş olmasına rağmen %11 arttı. Stadın yenileme projesinin maliyeti ise 1,408 milyar euroya ulaştı.

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Kulübün başkan yardımcısı, gelirlerin %74'ünün ticari faaliyetlerden ve stat operasyonlarından geldiğini açıkladı. Kalan %26'lık bölüm ise LaLiga, İspanya Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA gibi organizasyonlar ve spor kuruluşlarıyla bağlantılı gelirlerden oluştu.

Üyeler, 2025-2026 sezonu hesaplarını 1.710 oyla, %99,25 oranında onayladı. 5 üye karşı oy kullanırken 8 üye çekimser kaldı.

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2026-2027 sezonu bütçesi ise %2,4'lük tahmini artışla 1,25 milyar euro gelir hedefliyor. Bu hedefte ticari faaliyetlerden ve Santiago Bernabeu Stadı'na yapılan yatırımdan gelecek ek bir sıçramaya güveniliyor.

Kulüp, stat işletme gelirlerinin %16 artmasını bekliyor. Bu artışın itici gücünü ticari gelirlerdeki %115'lik büyüme oluşturacak. Bunun yanı sıra Bernabeu turu ve buna bağlı etkinliklerden elde edilen gelirlerin de %22 artması öngörülüyor.

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Real Madrid ayrıca, bağlı olduğu hukuki anlaşmazlığın çözülmesinin ardından Sky Bar'ın tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin önümüzdeki dönemde mali kaynaklarını güçlendirmesini bekliyor.

Yeni sponsorlar, daha fazla mağaza ve kadın futboluna bütçe artışı

Yeni bütçe, başta Adidas, Emirates ve Unicaja ile olan ortaklıklar olmak üzere çeşitli ticari anlaşmaların yenilenmesinin yanı sıra aralarında Uber Eats, Hotels.com, PreZero, Airen ve Campofrío'nun da bulunduğu yeni sponsorların katılımıyla sponsorluk gelirlerinde %22'lik bir artış öngörüyor.

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Kulüp ayrıca Santiago Bernabeu Stadı'nda açılacak yeni bir mağazanın desteğiyle mağaza satışlarını %15 artırmayı hedefliyor. Kadın futbol takımının bütçesinin de %12 artırılmasına karar verildi.

Yeni bütçe 1.705 üyenin onayını alarak %99 oranında kabul edildi. 5 üye karşı oy kullanırken 12 üye çekimser kaldı.

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Genel kurulun sonunda üyeler, 2027-2028 sezonu üyelik aidatlarını da onayladı. Yönetim kurulu, yıllık aidatın KDV hariç 156,79 euro olarak belirlenmesini önerdi.

65 yaşını aşmış ve en az 25 yıldır kulüp üyesi olan emekliler için indirimli aidat 78,33 euro olacak. 11 ile 14 yaş arasındaki üyeler 53,66 euro ödeyecek. 11 yaşın altındakiler ile üyelik süresi 50 yılı aşanlar ise aidattan muaf tutulacak.

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Üyelik aidatları 1.659 oyla, %96,4 oranında kabul edildi. 36 üye karşı oy kullanırken 26 üye çekimser kaldı.

Böylece Real Madrid, dünya sporunun en önemli simgelerinden birini kadrosuna katarak yönetim kurulu düzeyinde tarihi bir kararla ve gelecek hedeflerini destekleyen mali göstergelerle genel kurulu tamamladı. Bu tablo, Florentino Perez'in kulübün gücünü saha içinde ve dışında pekiştirme isteğinin yeni bir kanıtı oldu.