Bayern Münih, bugün çarşamba günü, oyuncularından birinin 30 Haziran 2030'a kadar uzanan profesyonel sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Bu imza, oyuncunun Bavyera ekibinin akademisinde geçirdiği yıllar süren gelişimin ardından geldi.

Söz konusu isim, 19 yaşındaki genç oyuncu Tim Binder. Binder, 12 yaşındayken Augsburg'dan gelerek 2019 yılında Bayern akademisine katıldı ve tüm altyapı kategorilerinden geçti.

Binder, gerek kanat gerekse ofansif orta saha olarak hücumda oynayabiliyor. Ayrıca Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil ediyor ve bu takımla 4 maça çıktı.

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Binder, son hazırlık döneminde teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki A takımla forma giydi ve teknik ekipte iyi bir izlenim bırakmayı başardı. Ayrıca bölgesel ligde ikinci takımla da sahaya çıktı.

Oyuncu, sağ arka uyluk kasında lif yırtılması yaşamasının ardından şu anda yeniden hazır hale gelmek için çalışıyor. Bilgi, Bayern Münih'in resmi web sitesine ait.

Bavyera kulübünün sportif direktörü Christoph Freund şunları söyledi: "Tim çok büyük bir potansiyele sahip; hızlı, çalımda güçlü ve mükemmel bir kişiliği var. Son olarak profesyonellerle hazırlık döneminde yeteneğini kanıtladı... Bize küçükken geldi ve altyapı takımlarında sürekli gelişti. Yolculuğa Bayern'de onunla devam etmekten mutluyuz."

Diğer kulüpler de bu yaz Binder'i kiralamaya ilgi göstermişti, ancak Bayern Münih ona A takıma doğru net bir yol sundu ve bu da oyuncuyu Alman Ligi şampiyonuyla devam etmeyi seçmeye yöneltti.

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