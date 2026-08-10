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Çeviri:

Resmen: Al Ahly, oyuncularının ayrılığına kapıyı kapattı

Transfers
Al Ahly SC
E. Ashour
Mısır

Kırmızı Kaleden nihai karar

Mısır ekibi Ahly, yeni sezon başlamadan önce önümüzdeki dönemde oyuncularının ayrılmasına kapıyı kapattı.

Bu yaz transfer döneminde Ahly'nin yıldızı İmam Aşur'u kadrosuna katmak için Suudi Arabistan ve Türkiye'den teklifler bulunduğuna dair bazı haberler gündeme gelmişti.

Ahly, "Facebook" hesabından yayımladığı resmi açıklamada şunları belirtti: "Kulüp yönetimi, takımın istikrarını korumak ve yerel ve kıtasal düzeyde yeni sezon mücadelelerine hazırlık kapsamında tüm teknik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mevcut transfer döneminde futbol A takımı oyuncuları için gelen hiçbir profesyonellik teklifini, ister dostane ister resmi olsun, görüşmeme kararı aldı."

Ahly, bu yaz transfer döneminde resmi olarak 4 transfer gerçekleştirmişti: Aktay Abdullah, Ali Mahmud, Faslı Süfyan Ben Cedide ve Cezayirli Munsıf Bekrar.

Ahly'nin geçen sezon herhangi bir büyük kupayı kazanmayı başaramadığı ve yeni sezonda taraftarlarıyla barışmayı amaçladığı belirtiliyor.

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