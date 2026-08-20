Barcelona, kaleci mevkisindeki en dikkat çekici genç yeteneklerinden birinin geleceğine karar verdi ve genç Macar file bekçisi Aron Yakobisvili'yi satın alma opsiyonuyla Almeria'ya kiraladığını resmen açıkladı. Bu adımın öncelikli amacı, oyuncunun gerçek maç dakikaları almasını sağlamak.

Yakobisvili, yeni sezon hazırlık dönemine Hansi Flick yönetimindeki A takımla başlamıştı; ancak genç kaleci, yedek kulübesinde gelişiminin durmasından çekinerek düzenli olarak forma giyme fırsatı arayışıyla geçici olarak takımdan ayrılmayı tercih etti.

Macar kaleci birkaç gün önce Almeria'ya ulaştı ve yeni takımının 3-0'lık farklı Aldeneense galibiyetini stat tribünlerinden izlerken görüntülendi. Bu da onun yeni ortama hızla uyum sağladığının açık bir göstergesiydi.

Almeria seçimi Yakobisvili için ideal kabul ediliyor; çünkü burada, Barcelona akademisinin eski teknik direktörü ve genç yeteneklere büyük güven duyup onlara fırsat vermesiyle tanınan Francisco Javier Garcia Pimienta yönetiminde çalışacak. Bu da Macar kaleciye kendini kanıtlaması için ideal bir ortam sunuyor.

Öte yandan Barcelona, Yakobisvili'nin ayrılığının kesinleşmesinin ardından, Juan Garcia ve Szczesny'nin yanında A takımın üçüncü kalecisi olarak genç ikili Eder Aller ile Iker Rodriguez arasında rotasyon yapmayı planlıyordu. Ancak son saatlerde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve kale mevkisini güçlendirmek amacıyla deneyimli Hırvat kaleci Dominik Livakovic için bir teklif sunuldu. Deneyime güvenmek ile gençlere yatırım yapmayı sürdürmek arasındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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