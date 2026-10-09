Türkiye Futbol Federasyonu, bugün cuma günü, A Milli Takım teknik direktörü İtalyan Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bu karar, Türkiye'nin son milli ara döneminde sergilediği sönük sonuçların gölgesinde geldi. Zira UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti. İtalya'ya iki kez yenilirken, Fransa ve Belçika karşısında da mağlup oldu.

Türkiye Milli Takımı'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "A Milli Takımımızın teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella ile devam edilmemesine karar verilmiştir."









Montella, Eylül 2023'te göreve gelmiş, Türkiye'yi EURO 2024'e taşımış ve Hollanda'ya (2-1) yenilmeden önce çeyrek finale kadar ulaşmıştı. Bu sonuç, 2000 edisyonunda aynı tura ulaşmasıyla birlikte, Türklerin Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesi olmuştu.

Montella, Türkiye'nin bu yaz tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmasına katkıda bulundu; ancak takımın serüveni, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'ı barındıran grupta sonuncu sırada yer alarak grup aşamasında erken sona erdi.

İtalyan basınına göre, eski Türk yıldız Arda Turan'ın adı, milli takımın teknik heyetinin başına geçmesi için Montella'nın yerine en güçlü adaylar arasında öne çıkıyor.