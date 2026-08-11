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Resmen açıklandı: Trezeguet Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne transfer oldu

Transfers
Trezeguet
Al Riyadh
Premier Lig
Al Ahly SC
Mısır
Suudi Arabistan

Mısırlı kanat oyuncusu yeni bir Arap serüvenine başlıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Riyadh, Mısır ekibi Al Ahly'nin eski oyuncusu Mahmoud Hassan "Trezeguet" ile 2026-2027 yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere bonservissiz transfer anlaşmasına vardığını açıkladı.

Başkent kulübünün resmi hesabı, "İ"ks" platformu üzerinden bugün salı günü transferin tanıtım videosunu paylaştı ve "Mısır topraklarından, Vusta okuluna" ifadesini kullandı.

Trezeguet, çocukluk kulübüne dönüşünün üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra, Mısır ekibi Al Ahly ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.

31 yaşındaki futbolcu, o sezonda tüm kupalar dahil 32 maça çıktı, 18 gol attı ve 1 asist yaptı, ancak hiçbir kupa kazanamadı.

Premier Lig
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Al-Ettifaq
ALI
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Al Riyadh
ALR
Club Friendlies
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Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL

Trezeguet ayrıca Mısır Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldı ve burada bir gol atıp bir asist yaptı.

Mısırlı millî kanat oyuncusu, aralarında İngiltere Ligi, Türkiye Ligi ve Belçika Ligi'nin öne çıktığı birçok ligde forma giydiği uzun bir profesyonel kariyerin ardından soluğu Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde alıyor.

Trezeguet; Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (hâlihazırda Mohamed Salah'ı kadrosunda bulunduran) ve Katar ekibi Al Rayyan gibi kulüplerin formasını giydi.

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Suudi Arabistan gazetesi "Al Riyadiyya" daha önce, kulübün kayıt gereksinimlerini yerine getirmesinin ardından Al Riyadh yönetiminin transferi tamamlamak için Profesyonel Ligler Birliği'nin onayını aldığına işaret etmişti.

Bu adım, kulübün geçen perşembe günü Birlik tarafından belirlenen tüm şartları yerine getirmesinin ardından "mali yeterlilik" belgesini almasının ardından geldi.

Al Riyadh, geçen sezonu Roshn Ligi'nde, Yelo Ligi'ne düşmekten kurtulan sıralamaların ilki olan 15. sırada tamamladı ve yeni sezonda konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Al Riyadh, Roshn Ligi'ndeki sezonuna önümüzdeki cuma günü Al Ittifaq karşılaşmasıyla başlıyor.

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