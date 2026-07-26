Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, bugün pazar günü, 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi ilk tur kurasının tarihini resmen açıkladı.

Avrupa Federasyonuresmi internet sitesi aracılığıyla, kuranın önümüzdeki 27 Ağustos Perşembe günü çekileceğini ve Avrupa'nın en önemli turnuvasına katılmaya hak kazanan 36 takımın izleyeceği yolu belirleyeceğini duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nin eleme turları müsabakalarının başlamasıyla birlikte, ligin bu aşamasındaki son koltuklar için rekabet hâlâ sürüyor.

Bu maçlara (elemelere) katılan kulüplerin, gidiş-dönüş sistemiyle bu son engeli aşarak Avrupa elitine ulaşmaları gerekiyor; rövanş maçlarının 25 ve 26 Ağustos günlerinde oynanması planlanıyor.

Bu elemeler sona erdiğinde ise 2026-2027 sezonuna katılacak tüm takımları belirlemek için kura 27 Ağustos'ta çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi (tek grup) 2024-2025 sezonundan itibaren başladı. Bu sistemde 36 takım yer alıyor ve her takım ilk turda farklı rakiplere karşı 8 maç oynuyor (4'ü kendi sahasında, 4'ü deplasmanda). İlk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan tur atlarken, 9 ile 24 arasında yer alan takımlar son 16 turuna kalan takımlara katılabilmek için bir play-off (gidiş-dönüş) oynuyor.

Belirtmek gerekir ki Paris Saint-Germain, yeni sistemle düzenlenen son iki sezonda kıta şampiyonluğunu kazanmıştı.