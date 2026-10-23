Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi beklenen gösteriler, Fransa Ligi'nin sekizinci haftasında Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın tarihini değiştirmeye yol açtı. Lig birliği, güvenlik makamlarının talebi üzerine, maçın yarından sonraki gün pazar günü "Parc des Princes" stadında oynanması yerine pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Karar, çeşitli Fransız şehirlerinde yüz binlerce kişinin katıldığı 17 Ekim gösterilerinden bir hafta sonra geldi; 24 Ekim cumartesi günü planlanan yeni hareketlilik sırasında da geniş bir halk katılımı bekleniyor.

Makamlar, özellikle önceki protestolar sırasında birçok büyük şehirde mağazalara yönelik şiddet ve yağma olaylarının yaşanmasının ardından güvenlik önlemlerini artırmaya çalışıyor; bununla birlikte toplanmaların büyük bölümüne barışçıl bir nitelik hakimdi.

İçişleri Bakanlığı Yetkili Bakanı Jean-Didier Berger, güvenlik güçlerinin konuşlandırma boyutunun önceki önlemlere kıyasla yüzde 20 daha fazla olacağını açıkladı.

Bu durum, özellikle başkentte çok sayıda güvenlik gücünün seferber edilmesi ihtiyacını doğurdu ve bu da Paris polisini erteleme kararı almaya itti.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi maçın tarihinin değiştirilmesini desteklemese de, nihai karar güvenlik makamlarından yana oldu.

Altın Top gecesiyle çakışma

Kararın etkisi yalnızca maçın tarihinin değişmesiyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda maçı, pazartesi günü Londra'da düzenlenmesi planlanan 2026 Altın Top törenine denk gelen bir zamana yerleştirdi. Bu ironi, bazı Paris Saint-Germain yıldızlarını futbol yükümlülüklerinden uzak kalıp etkinliği takip etmekten mahrum bırakabilir.

Tüm gözler, ödül için yarışmaya aday gösterilen Parisli takımın bazı oyuncularına çevrildi; bunlar arasında Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha ve diğerleri bulunuyor. Gürcü yıldızın ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını da belirtelim.

Bu tesadüf, geçen yıl yaşananları akıllara getiriyor. O dönemde Bouches-du-Rhône bölgesindeki şiddetli yağışlar, Olympique Marsilya ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın ertelenmesine yol açmış, Marsilya'nın 1-0 kazandığı karşılaşma, Dembélé'nin ödüle layık görüldüğü 2025 Altın Top töreniyle aynı zamana denk gelecek şekilde Vélodrome stadında oynanmıştı.