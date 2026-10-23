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Resmen açıklandı: Paris'in planlarını alt üst eden sürpriz, yıldızlarını Ballon d'Or törenine çıkmaktan alıkoyabilir

Paris Saint-Germain - Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
1. Lig
Fransa

Paris Saint-Germain'e beklenmedik darbe: Geçen yılın senaryosu geri döndü

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi beklenen gösteriler, Fransa Ligi'nin sekizinci haftasında Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın tarihini değiştirmeye yol açtı. Lig birliği, güvenlik makamlarının talebi üzerine, maçın yarından sonraki gün pazar günü "Parc des Princes" stadında oynanması yerine pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Karar, çeşitli Fransız şehirlerinde yüz binlerce kişinin katıldığı 17 Ekim gösterilerinden bir hafta sonra geldi; 24 Ekim cumartesi günü planlanan yeni hareketlilik sırasında da geniş bir halk katılımı bekleniyor.

Makamlar, özellikle önceki protestolar sırasında birçok büyük şehirde mağazalara yönelik şiddet ve yağma olaylarının yaşanmasının ardından güvenlik önlemlerini artırmaya çalışıyor; bununla birlikte toplanmaların büyük bölümüne barışçıl bir nitelik hakimdi.

İçişleri Bakanlığı Yetkili Bakanı Jean-Didier Berger, güvenlik güçlerinin konuşlandırma boyutunun önceki önlemlere kıyasla yüzde 20 daha fazla olacağını açıkladı.

Bu durum, özellikle başkentte çok sayıda güvenlik gücünün seferber edilmesi ihtiyacını doğurdu ve bu da Paris polisini erteleme kararı almaya itti.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi maçın tarihinin değiştirilmesini desteklemese de, nihai karar güvenlik makamlarından yana oldu.

Altın Top gecesiyle çakışma

Kararın etkisi yalnızca maçın tarihinin değişmesiyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda maçı, pazartesi günü Londra'da düzenlenmesi planlanan 2026 Altın Top törenine denk gelen bir zamana yerleştirdi. Bu ironi, bazı Paris Saint-Germain yıldızlarını futbol yükümlülüklerinden uzak kalıp etkinliği takip etmekten mahrum bırakabilir.

Tüm gözler, ödül için yarışmaya aday gösterilen Parisli takımın bazı oyuncularına çevrildi; bunlar arasında Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha ve diğerleri bulunuyor. Gürcü yıldızın ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını da belirtelim.

Bu tesadüf, geçen yıl yaşananları akıllara getiriyor. O dönemde Bouches-du-Rhône bölgesindeki şiddetli yağışlar, Olympique Marsilya ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın ertelenmesine yol açmış, Marsilya'nın 1-0 kazandığı karşılaşma, Dembélé'nin ödüle layık görüldüğü 2025 Altın Top töreniyle aynı zamana denk gelecek şekilde Vélodrome stadında oynanmıştı.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
K
K
K
B
K
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
K
K
K
K
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
K
K
K
B
K
4
LilleLilleLIL
7421105+514
B
K
K
K
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
K
B
K
B
K
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
K
K
K
K
7
LorientLorientFCL
732276+111
K
K
K
B
K
8
LensLensRCL
73131411+310
K
K
K
B
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
K
K
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
B
K
K
K
K
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
K
B
K
B
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
K
K
K
K
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
K
K
K
B
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
B
K
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
K
B
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
K
B
B
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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