Suudi Arabistan ekibi El-Riyad, bugün çarşamba günü "X" platformundaki hesabı üzerinden, Mısırlı millî futbolcu Mahmud Hasan "Trezeguet"nin arka adale yırtığı yaşadığını ve bunun kendisini sahalardan 4 hafta uzak tutacağını resmen açıkladı.

Trezeguet, geçtiğimiz pazartesi Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftası kapsamında El-Riyad'ın El-Halic ile oynadığı maçta sakatlandı ve 13. dakikada ağlayarak sahayı terk etti.

Ayrıca oku

Mourinho: Real Madrid'e borçlu değilim, benden önce yarı finale çıkamıyordu

"L'Équipe"nin tercihleri: Messi Şampiyonlar Ligi tarihî kadrosunu yönetiyor, Cristiano dışarıda

Trezeguet'nin geçirdiği tetkikler arka adale yırtığı yaşadığını teyit etti ve oyuncu, tedavisini Mısır millî takımının sağlık ekibiyle sürdürmek üzere Kahire'ye dönecek.

Sakatlık, Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır millî takımı için bir darbe niteliği taşıyor; zira Trezeguet'nin, bu ay 17 Eylül'de başlaması planlanan önümüzdeki kampta yer alması beklenmiyor ve dolayısıyla 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki önümüzdeki iki maçta forma giyemeyecek.

Mısır millî takımı, 25 Eylül Cuma günü Kahire Stadı'nda Angola millî takımını ağırlayacak, ardından 29 Eylül Salı günü Juba'da Güney Sudan'a konuk olacak.

Aston Villa'nın eski futbolcusu Trezeguet, uluslararası düzeydeki geniş tecrübesi sayesinde Mısır millî takımının en dikkat çekici hücum unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.







