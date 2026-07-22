Manchester City kulübü bugün, çarşamba günü, İngiliz oyuncusu Phil Foden'in sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı; böylece Foden 2030 yılına kadar Etihad kalesinde kalmaya devam edecek.

Manchester City resmi internet sitesi aracılığıyla şu ifadeleri kullandı: "Phil Foden, kendisini 2030 yılına kadar Etihad Stadyumu'nda tutacak dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Hayatı boyunca koyu bir Manchester City taraftarı olan 26 yaşındaki oyuncu, dokuz yaşındayken akademimizde başlayan kulüple bağını sürdürecek."

Ayrıca şu ifadelere yer verildi: "2017 yılında Pep Guardiola yönetiminde ilk takımla çıktığı ilk maçtan bu yana, tarihimizin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline geldi."

Foden, City ile toplamda 20 büyük kupa kazandı: altı Premier Lig şampiyonluğu, beş Lig Kupası, üç FA Cup, üç Community Shield, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası.

Foden'in doğuştan gelen bir hücum yeteneği bulunuyor. Ayrıca 2023/24 sezonunda Profesyonel Futbolcular Birliği'nin Yılın Oyuncusu ödülü, Futbol Yazarları Birliği'nin Yılın Oyuncusu ödülü ve Premier Lig Sezonun Oyuncusu ödülü gibi bireysel ödüllerle dikkatleri üzerine çekti.

Mayıs 2026'da, Manchester City ile Premier Lig'de 100 gol katkısına ulaşan yalnızca altıncı oyuncu oldu ve kulübün 132 yıllık tarihinde 100 gol kaydeden yalnızca 20 oyuncudan biri.

Yeni sözleşmesi hakkında konuşan Foden, kulübünün resmi sitesine, Manchester City forması giyerek çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Şöyle konuştu: "City ile geleceğime bağlanmak benim için her şey demek. Bu kulüpte oynamak tek yapmak istediğim şeydi ve bu formayı giymek benim için her zaman bir onurdur."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok kupanın kazanıldığı tarihi bir dönemin parçası olacak kadar şanslı olduğumun farkındayım, ancak biz her zaman geleceğe bakıyor ve daha fazlasını kazanmaya çalışıyoruz."

Devamında şunları söyledi: "Bana güvenmeye devam eden, City için elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanan kulübe, ekibe, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor elimden; umarım önümüzdeki yıllar boyunca bu güvenin karşılığını verebilirim."

Ardından şöyle konuştu: "Enzo ile yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Üçleme sezonunda muhteşemdi; tüm oyuncuların saygı duyduğu ve birlikte çalışmayı sevdiği biri. Buraya dönmesi heyecan verici."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kişisel olarak, antrenörlerimizle ve dünya çapındaki ekibimizle çalışarak çok geliştiğimi biliyorum ve kariyerime başladığımda burada olan pek çok efsanenin ayrılmasıyla birlikte, bu büyük kulüpteki kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecanlıyım."







